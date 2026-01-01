Déployez Authorizer en un clic d'installation.
Serveur d'authentification open source auto-hébergé offrant à vos applications une couche d'identité complète sans SaaS tiers.
Choisissez un pack VPS pour Authorizer
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.
Que créer avec Authorizer ?
Authorizer est un serveur d'authentification et d'autorisation auto-hébergé qui remplace les services cloud tels que Auth0, Firebase Auth ou Clerk. Il offre une connexion par e-mail/mot de passe, l'OAuth social avec plus de 10 fournisseurs, des liens magiques, l'authentification multi-facteurs et le contrôle d'accès basé sur les rôles, prêts à l'emploi — le tout fonctionnant au sein de votre propre infrastructure, avec les données utilisateur stockées dans votre propre base de données.
Plutôt que de payer des frais par utilisateur ou de confier les identifiants de vos utilisateurs à un tiers, l'auto-hébergement d'Authorizer vous permet de conserver la pleine propriété de votre couche d'identité. Il expose une API GraphQL et une page de connexion intégrée vers laquelle vos applications peuvent rediriger, reposant sur SQLite, PostgreSQL, MySQL ou l'un des plus de 13 systèmes de gestion de base de données pris en charge.
Fonctionnalités clés de Authorizer
Connexion sociale et sans mot de passe
Prise en charge de Google, GitHub et de plus de 10 fournisseurs OAuth, ainsi que des liens magiques et de la MFA basée sur TOTP, afin que les utilisateurs puissent se connecter comme ils le préfèrent.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Définissez des rôles personnalisés et des rôles protégés pour restreindre ce que les utilisateurs authentifiés peuvent faire au sein de votre application.
API GraphQL
Une interface GraphQL complète pour la gestion des utilisateurs, l'émission de jetons et la configuration facilite l'intégration dans toute pile technologique.
Interface utilisateur de connexion intégrée
Livré avec une page de connexion prête à l'emploi à l'adresse /app et un tableau de bord d'administration à l'adresse /dashboard — aucune interface utilisateur d'authentification personnalisée n'est requise pour commencer.
Plus de 13 backends de base de données
Utilisez SQLite pour plus de simplicité ou connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, MongoDB, ou l'une des plus de 10 autres bases de données prises en charge à mesure que vos besoins augmentent.
Pourquoi exécuter Authorizer avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Lancement local. Croissance mondiale.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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