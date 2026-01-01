Déployez Authentik en un clic.
Fournisseur d'identité open source offrant le SSO d'entreprise, OAuth2, SAML et l'authentification multifacteur pour toute application.
Choisissez un pack VPS pour Authentik
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Authentik ?
Authentik est un fournisseur d'identité open source flexible, conçu pour offrir aux organisations une authentification et une gestion des utilisateurs de niveau entreprise, sans la complexité généralement associée à l'infrastructure d'identité. Il prend en charge les protocoles OAuth2, OpenID Connect et SAML, le rendant compatible avec pratiquement toute application ou service nécessitant une authentification utilisateur. L'authentification multifacteur, les flux de connexion personnalisables, l'intégration LDAP et un portail utilisateur en libre-service complètent ses fonctionnalités.
L'auto-hébergement d'Authentik vous confère une souveraineté totale sur les identifiants utilisateur et les données de session, élimine les frais récurrents par utilisateur facturés par les fournisseurs d'identité commerciaux et vous permet d'adapter les flux d'authentification aux exigences précises de votre organisation. Ce déploiement exécute un serveur, un worker en arrière-plan, PostgreSQL et Redis — tout ce qui est nécessaire pour une plateforme d'identité prête pour la production.
Fonctionnalités clés de Authentik
Protocoles SSO universels
La prise en charge d'OAuth2, OpenID Connect et SAML signifie qu'Authentik fonctionne comme fournisseur d'identité pour pratiquement toute application ou service moderne, prêt à l'emploi.
MFA flexible
Imposer l'authentification multifacteur via des applications d'authentification TOTP, des clés matérielles WebAuthn ou des SMS — configurable par application ou par groupe d'utilisateurs.
Flux de connexion personnalisables
Concevez des pipelines d'authentification avec des étapes conditionnelles, une personnalisation de la marque et un contrôle d'accès basé sur des politiques pour répondre aux exigences de sécurité de votre organisation.
Intégration d'annuaire LDAP
Connectez-vous à des annuaires Active Directory ou LDAP existants pour synchroniser les utilisateurs et les groupes, évitant ainsi la nécessité de reconstruire votre base de données d'utilisateurs à partir de zéro.
Journalisation d'audit et de conformité
Les journaux d'événements détaillés et les pistes d'audit enregistrent chaque événement d'authentification, vous offrant la visibilité nécessaire pour les audits de sécurité et la conformité réglementaire.
Pourquoi exécuter Authentik avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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