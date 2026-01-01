Authentik est un fournisseur d'identité open source flexible, conçu pour offrir aux organisations une authentification et une gestion des utilisateurs de niveau entreprise, sans la complexité généralement associée à l'infrastructure d'identité. Il prend en charge les protocoles OAuth2, OpenID Connect et SAML, le rendant compatible avec pratiquement toute application ou service nécessitant une authentification utilisateur. L'authentification multifacteur, les flux de connexion personnalisables, l'intégration LDAP et un portail utilisateur en libre-service complètent ses fonctionnalités.

L'auto-hébergement d'Authentik vous confère une souveraineté totale sur les identifiants utilisateur et les données de session, élimine les frais récurrents par utilisateur facturés par les fournisseurs d'identité commerciaux et vous permet d'adapter les flux d'authentification aux exigences précises de votre organisation. Ce déploiement exécute un serveur, un worker en arrière-plan, PostgreSQL et Redis — tout ce qui est nécessaire pour une plateforme d'identité prête pour la production.