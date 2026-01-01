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Un gestionnaire d'authentification à deux facteurs auto-hébergé, accessible via le web depuis n'importe quel appareil, qui vous permet de garder vos codes sous votre contrôle.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec 2FAuth ?

2FAuth est une alternative open source, basée sur le web, aux applications d'authentification mobiles comme Google Authenticator et Authy. Elle génère des mots de passe à usage unique temporisés (TOTP) et des codes HOTP via une interface de navigateur claire, permettant d'accéder à vos codes d'authentification depuis n'importe quel appareil, sans être liés à un seul téléphone.

Contrairement aux authentificateurs mobiles, 2FAuth stocke vos secrets sur une infrastructure que vous contrôlez, avec un stockage chiffré et une protection de compte optionnelle. Cela signifie l'absence de verrouillage propriétaire, aucune donnée partagée avec des services commerciaux, et aucune dépendance à l'égard d'un téléphone qui pourrait être perdu ou endommagé lorsque vous avez le plus besoin de vous connecter.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de 2FAuth

Accès basé sur le web

Accédez à tous vos codes 2FA depuis n'importe quel navigateur sur n'importe quel appareil, éliminant la dépendance à un seul téléphone lors des moments de connexion critiques.

Prise en charge de TOTP et HOTP

Génère des mots de passe à usage unique basés sur le temps et sur un compteur, couvrant les normes d'authentification utilisées par pratiquement tous les services qui proposent la 2FA.

Configuration facile du compte

Ajouter des comptes via le scan de code QR ou la saisie manuelle, et les organiser en groupes avec des icônes pour une identification visuelle rapide.

Importer et exporter

Migrez depuis Google Authenticator, Aegis et 2FAS avec des outils d'importation intégrés, et exportez vos données à tout moment pour éviter le verrouillage.

Connexion sans mot de passe

La prise en charge de WebAuthn vous permet de vous authentifier à 2FAuth lui-même sans mot de passe, ajoutant une couche de sécurité moderne au gestionnaire qui protège vos autres comptes.

Pourquoi exécuter 2FAuth avec Hostinger ?

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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