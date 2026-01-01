2FAuth est une alternative open source, basée sur le web, aux applications d'authentification mobiles comme Google Authenticator et Authy. Elle génère des mots de passe à usage unique temporisés (TOTP) et des codes HOTP via une interface de navigateur claire, permettant d'accéder à vos codes d'authentification depuis n'importe quel appareil, sans être liés à un seul téléphone.

Contrairement aux authentificateurs mobiles, 2FAuth stocke vos secrets sur une infrastructure que vous contrôlez, avec un stockage chiffré et une protection de compte optionnelle. Cela signifie l'absence de verrouillage propriétaire, aucune donnée partagée avec des services commerciaux, et aucune dépendance à l'égard d'un téléphone qui pourrait être perdu ou endommagé lorsque vous avez le plus besoin de vous connecter.