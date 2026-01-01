Déployez WUD en un clic.
Veilleur open source qui détecte les mises à jour d'images Docker et vous avertit via des dizaines de canaux intégrés.
Choisissez un pack VPS pour WUD
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec WUD ?
WUD (What's Up Docker) est le successeur activement maintenu de whats-up-docker, entièrement axé sur le maintien à jour des images de conteneurs sur l'infrastructure auto-hébergée. Il inspecte en continu les conteneurs en cours d'exécution, interroge les registres en amont et signale précisément quelles images ont de nouvelles versions disponibles — Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay et les registres auto-hébergés sont tous pris en charge nativement.
L'auto-hébergement de WUD sur votre propre VPS élimine toute dépendance vis-à-vis des traqueurs de mises à jour SaaS tiers et maintient l'inventaire complet de votre flotte de conteneurs au sein de l'infrastructure que vous contrôlez. Les déclencheurs peuvent être diffusés vers Slack, Telegram, Discord, Gotify, Apprise, IFTTT, Pushover, MQTT, des webhooks génériques, ou reconstruire automatiquement les piles.
Fonctionnalités clés de WUD
Surveillance multi-registre
Suit les mises à jour sur Docker Hub, GHCR, ECR, GCR, ACR, Quay, et tout registre personnalisé sans extensions par fournisseur.
Lancement des automatisations
Achemine les événements de nouvelle version vers Slack, Telegram, Discord, Apprise, MQTT, des webhooks génériques ou des tâches de reconstruction de conteneurs.
UI web et API REST
Parcourir les mises à jour en attente, inspecter les synthèses et intégrer avec les tableaux de bord existants via une API REST documentée.
Règles granulaires de surveillance
Incluez ou excluez des conteneurs par étiquette, nom ou registre, et choisissez entre les stratégies de comparaison semver, regex ou digest.
Métriques Prometheus
Exporte le conteneur et met à jour les métriques sur /metrics afin que les piles Grafana existantes puissent alerter sur les images obsolètes.
Faible encombrement
S'exécute comme un conteneur Node.js unique avec un petit volume de stockage, adapté aux petites instances VPS parallèlement aux charges de travail de production.
Pourquoi exécuter WUD avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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