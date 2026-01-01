Kavita est un gestionnaire de bibliothèque numérique auto-hébergé complet, prenant en charge les formats CBZ, CBR, EPUB, PDF et tous les principaux formats de bandes dessinées et d'e-books. Il scanne et catalogue automatiquement vos médias en extrayant les métadonnées, et propose des interfaces de lecture dédiées optimisées pour chaque type de contenu — y compris les doubles pages de bandes dessinées, la lecture de manga de droite à gauche et le défilement continu des Webtoons.

Héberger Kavita sur votre propre VPS rend votre collection entière disponible 24h/24 et 7j/7 depuis n'importe quel appareil, sans dépendre de la disponibilité de votre matériel domestique. La prise en charge multi-utilisateurs avec des permissions basées sur les rôles permet aux familles de partager une bibliothèque avec des contrôles d'accès adaptés à l'âge, tandis que le support OPDS signifie que toute application de lecture compatible peut se connecter à votre serveur.