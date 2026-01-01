Déployez Kavita en un clic.
Bibliothèque numérique auto-hébergée pour bandes dessinées, mangas, light novels et e-books, avec lecteurs dédiés et prise en charge multi-utilisateurs.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Kavita ?
Kavita est un gestionnaire de bibliothèque numérique auto-hébergé complet, prenant en charge les formats CBZ, CBR, EPUB, PDF et tous les principaux formats de bandes dessinées et d'e-books. Il scanne et catalogue automatiquement vos médias en extrayant les métadonnées, et propose des interfaces de lecture dédiées optimisées pour chaque type de contenu — y compris les doubles pages de bandes dessinées, la lecture de manga de droite à gauche et le défilement continu des Webtoons.
Héberger Kavita sur votre propre VPS rend votre collection entière disponible 24h/24 et 7j/7 depuis n'importe quel appareil, sans dépendre de la disponibilité de votre matériel domestique. La prise en charge multi-utilisateurs avec des permissions basées sur les rôles permet aux familles de partager une bibliothèque avec des contrôles d'accès adaptés à l'âge, tandis que le support OPDS signifie que toute application de lecture compatible peut se connecter à votre serveur.
Fonctionnalités clés de Kavita
Prise en charge universelle des formats
Lire les fichiers CBZ, CBR, CB7, CBT, PDF et EPUB avec détection automatique du format et un rendu optimisé pour chaque type de fichier.
Lecteurs spécialisés
Des modes de lecture dédiés pour les bandes dessinées, les mangas (de droite à gauche), les livres électroniques et le défilement Webtoon s'adaptent automatiquement à chaque type de contenu.
Bibliothèques multi-utilisateurs
Créez des comptes utilisateur illimités avec les rôles d'administrateur, de bibliothécaire et de lecteur, ainsi que des contrôles de restriction d'âge pour une navigation sécurisée en famille.
Metadonnées intelligentes
Kavita+ se connecte à Comic Vine, AniList et d'autres fournisseurs pour enrichir automatiquement votre bibliothèque avec des couvertures, des descriptions et des informations sur les créateurs.
Support OPDS & Tachiyomi
Accédez à votre bibliothèque via n'importe quelle application compatible OPDS ou l'extension Tachiyomi sur Android, vous offrant une flexibilité dans votre façon de lire.
Pourquoi exécuter Kavita avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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