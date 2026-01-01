FeatBit est une plateforme de gestion de fonctionnalités de niveau entreprise qui permet aux équipes d'ingénierie de déployer du code derrière des indicateurs de fonctionnalités, d'effectuer des déploiements progressifs, de cibler des segments d'utilisateurs spécifiques et d'annuler instantanément sans redéploiement. Des SDK natifs pour dix langages populaires et un serveur d'évaluation en temps réel maintiennent les modifications des indicateurs synchronisées entre les clients en moins d'une seconde.

L'auto-hébergement de FeatBit sur votre VPS maintient les configurations des indicateurs, les règles de ciblage des utilisateurs et les journaux d'audit au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, sans frais par utilisateur et sans quotas d'évaluation mensuels. Le déploiement est livré avec l'interface utilisateur de gestion, l'API, le serveur d'évaluation, le service d'analyse et PostgreSQL préconfigurés derrière HTTPS.