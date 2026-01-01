Déployez FeatBit en un clic.
Plateforme open source d'indicateurs de fonctionnalité et d'expérimentation conçue comme une alternative auto-hébergée à LaunchDarkly.
Choisissez un pack VPS pour FeatBit
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec FeatBit ?
FeatBit est une plateforme de gestion de fonctionnalités de niveau entreprise qui permet aux équipes d'ingénierie de déployer du code derrière des indicateurs de fonctionnalités, d'effectuer des déploiements progressifs, de cibler des segments d'utilisateurs spécifiques et d'annuler instantanément sans redéploiement. Des SDK natifs pour dix langages populaires et un serveur d'évaluation en temps réel maintiennent les modifications des indicateurs synchronisées entre les clients en moins d'une seconde.
L'auto-hébergement de FeatBit sur votre VPS maintient les configurations des indicateurs, les règles de ciblage des utilisateurs et les journaux d'audit au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, sans frais par utilisateur et sans quotas d'évaluation mensuels. Le déploiement est livré avec l'interface utilisateur de gestion, l'API, le serveur d'évaluation, le service d'analyse et PostgreSQL préconfigurés derrière HTTPS.
Fonctionnalités clés de FeatBit
Diffusion en continu d'indicateurs en temps réel
Un serveur d'évaluation dédié transmet les mises à jour des drapeaux aux SDKs via WebSockets afin que les changements prennent effet chez les clients en quelques millisecondes après le basculement.
Déploiements utilisateurs ciblés
Déployer des fonctionnalités par pourcentage, attribut d'utilisateur ou segment nommé, et combiner les règles pour contrôler les versions pour des cohortes spécifiques avant un déploiement global.
Expériences A/B natives
Liez les variations de fonctionnalités aux métriques produit et exécutez des expériences de bout en bout avec des analyses intégrées, éliminant ainsi le besoin d'un outil d'expérimentation séparé.
Dix SDK officiels
Les SDKs côté serveur et côté client pour JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android et iOS intègrent des indicateurs dans toute pile de production.
Journal d'audit et historique
Chaque modification de drapeau, de segment et de règle est enregistrée avec l'acteur, l'horodatage et le diff, facilitant les retours en arrière et les audits de conformité.
Définition du périmètre du projet et de l'environnement
Organisez les fonctionnalités en projets avec des environnements de développement, de staging et de production isolés, chacun avec ses propres clés SDK et règles de ciblage.
Pourquoi exécuter FeatBit avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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