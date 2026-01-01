Déployez Shelfmark en un clic
Plateforme de recherche de livres et de livres audio auto-hébergée qui trouve et télécharge des titres provenant de plusieurs sources dans votre bibliothèque.
Choisissez un pack VPS pour Shelfmark
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Shelfmark ?
Shelfmark est une application web auto-hébergée qui recherche simultanément des livres et des livres audio à travers de multiples sources — y compris les catalogues web, les indexeurs de torrents, Usenet et les canaux IRC — et livre les résultats à votre gestionnaire de bibliothèque local. Il prend en charge l'accès multi-utilisateur avec un système de demande intégré, permettant ainsi aux membres du foyer de parcourir et de soumettre des demandes de téléchargement sans nécessiter de comptes séparés pour chaque intégration.
Shelfmark s'intègre avec Calibre, Calibre-Web, Grimmory et Audiobookshelf pour ajouter les titres téléchargés directement à votre bibliothèque existante. Toutes les configurations et l'historique sont stockés dans une seule base de données SQLite à l'intérieur du répertoire de configuration — aucun service de base de données externe n'est requis.
Fonctionnalités clés de Shelfmark
Recherche de livres multi-sources
Recherchez simultanément des catalogues web, des indexeurs de torrents, Usenet et des canaux IRC, et comparez les résultats à partir d'une seule interface.
Intégration du gestionnaire de bibliothèque
Connectez-vous à Calibre, Calibre-Web, Grimmory ou Audiobookshelf pour acheminer les livres téléchargés directement dans votre bibliothèque existante.
Système de requêtes multi-utilisateurs
Les membres du foyer peuvent parcourir les résultats de recherche et soumettre des demandes de téléchargement via leurs propres comptes sans accès direct aux clients de téléchargement.
Authentification flexible
Choisissez parmi aucune authentification, les comptes utilisateur intégrés, les en-têtes de proxy inverse ou OIDC pour répondre à vos exigences de sécurité réseau.
Déploiement autonome
SQLite stocke toutes les configurations et l'historique dans le volume de configuration — aucun service de base de données externe n'est nécessaire pour exécuter Shelfmark.
Pourquoi exécuter Shelfmark avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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