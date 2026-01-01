Déployez RSS Bridge en un clic.
Passerelle auto-hébergée qui transforme les sites web sans RSS en flux clairs et faciles à suivre pour tout lecteur.
Choisissez un pack VPS pour RSS Bridge
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec RSS Bridge ?
RSS Bridge est un service PHP open-source qui génère des flux RSS et Atom pour les sites qui ne les publient plus — réseaux sociaux, plateformes vidéo, portails d'actualités, fils de discussion de forums, et la longue traîne de pages qui ont discrètement abandonné les flux au cours de la dernière décennie. Il propose des centaines de ponts maintenus par la communauté et expose chacun d'eux comme une URL de flux stable à laquelle vous pouvez vous abonner depuis n'importe quel lecteur.
L'auto-hébergement de RSS Bridge sur votre propre VPS maintient votre liste de lecture privée, contourne les limites de débit et les temps d'arrêt des instances publiques qui accompagnent les déploiements communautaires partagés, et vous permet de mettre sur liste blanche exactement les ponts que votre instance expose. Combiné à un lecteur auto-hébergé comme FreshRSS ou CommaFeed, cela vous redonne le contrôle sur la façon dont vous consommez le web ouvert.
Fonctionnalités clés de RSS Bridge
Des centaines de ponts
Générez des flux à partir de chaînes YouTube, de fils Mastodon, de subreddits, de pages Bandcamp, de versions GitHub, de sites d'actualités et de nombreuses autres sources prêtes à l'emploi.
Multiples formats de flux
Proposez chaque source sous forme d'Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML ou de texte brut afin que tout lecteur, scraper ou consommateur de webhook puisse l'utiliser.
Liste blanche de pont
Restreignez votre instance à un ensemble de ponts sélectionnés via
whitelist.txt pour contrôler l'utilisation des ressources et éviter d'exposer des scrapers rarement utilisés.
Récupération de niveau navigateur
Intègre curl-impersonate afin que les requêtes ressemblent à un véritable navigateur Chrome, contournant ainsi les sites qui bloquent les clients HTTP standards.
Ponts personnalisés
Déposez vos propres
Bridge.php fichiers dans le volume de configuration pour scraper n'importe quel site dont vous avez besoin sans forker le projet.
Aucun compte nécessaire
Interface utilisateur web sans état, sans utilisateurs, sans base de données et sans inscription — les URL de flux sont le seul état persistant.
Pourquoi exécuter RSS Bridge avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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