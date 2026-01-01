Déployez Slink en un clic.
Plateforme de partage d'images auto-hébergée, axée sur la confidentialité, avec suppression automatique des données EXIF et compression configurable.
Choisissez un pack VPS pour Slink
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Slink ?
Slink est une plateforme de partage d'images auto-hébergée, conçue autour de la confidentialité, de la propriété et de la transparence. Contrairement aux hébergeurs d'images commerciaux qui analysent les téléchargements à des fins publicitaires, revendiquent de larges droits de licence ou imposent des politiques de contenu arbitraires, Slink vous assure un contrôle total sur votre contenu visuel — stocké localement sur votre propre serveur sans accès tiers.
L'auto-hébergement de Slink sur votre VPS signifie que vos images ne quittent jamais votre infrastructure. La suppression automatique des métadonnées EXIF élimine les coordonnées GPS, les informations sur l'appareil et les horodatages de chaque téléchargement, protégeant ainsi la confidentialité par défaut. Avec une compression configurable, des flux de travail d'approbation des utilisateurs et des politiques de mot de passe, Slink offre un environnement de partage d'images professionnel selon vos propres conditions.
Fonctionnalités clés de Slink
Suppression des métadonnées EXIF
Supprime automatiquement les coordonnées GPS, les informations de l'appareil et les horodatages de chaque image téléchargée pour protéger la vie privée par défaut.
Compression configurable
Définissez la qualité de compression et les limites de taille de téléchargement pour équilibrer la fidélité de l'image avec l'efficacité du stockage pour votre cas d'utilisation spécifique.
Gestion des utilisateurs
Les flux de travail d'approbation facultatifs et les politiques configurables de complexité des mots de passe vous permettent de contrôler qui peut télécharger et partager des images.
Stockage local
Toutes les images sont stockées directement sur votre VPS — aucun bucket cloud, aucun CDN tiers, aucune dépendance externe pour votre contenu.
URL uniques et partageables
Chaque téléchargement reçoit une URL unique pour un partage simplifié, permettant aux destinataires d'y accéder directement sans avoir besoin de créer un compte ou d'installer une application.
Pourquoi exécuter Slink avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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