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KVM 1
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Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
21,49
7,79/mois
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
10,99/mois
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Fleet ?

Fleet est une plateforme de gestion d'appareils open-source basée sur osquery qui offre aux équipes de sécurité et informatiques un accès en temps réel de type SQL à chaque terminal enregistré. Contrairement aux outils MDM traditionnels ou basés sur des agents, Fleet peut répondre aux questions sur l'état des appareils — logiciels installés, processus en cours d'exécution, connexions réseau ouvertes, utilisateurs connectés — instantanément depuis un tableau de bord web ou une API plutôt que d'attendre les fenêtres de collecte planifiées.

L'auto-hébergement de Fleet sur votre propre VPS maintient toutes les données de télémétrie des terminaux sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par appareil et sans données envoyées à un SaaS externe. Une seule instance de Fleet peut gérer des centaines à des milliers d'appareils sur macOS, Windows, Linux et ChromeOS à partir d'une interface unifiée.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Fleet

Requêtes de points de terminaison actives

Exécutez des requêtes SQL sur n'importe quel appareil enregistré en temps réel afin de répondre aux questions de sécurité et d'informatique, sans attendre les analyses planifiées.

Gestion des vulnérabilités

Fleet compare en permanence les versions logicielles installées aux bases de données CVE et identifie les paquets vulnérables sur chaque appareil enregistré.

MDM multiplateforme

Inscrivez et gérez les appareils macOS et Windows via des profils MDM natifs sans déployer de serveur MDM distinct.

Application de la politique

Définissez l'état attendu des appareils sous forme de politiques et suivez les terminaux qui sont conformes et ceux qui nécessitent une remédiation depuis un tableau de bord centralisé.

Configuration GitOps

Gérez les requêtes, les politiques et les configurations d'agents sous forme de code dans Git afin que les modifications soient versionnées et auditables.

REST API et CLI

Automatisez l'inscription, la planification des requêtes et la création de rapports via une API REST complète ou l'outil en ligne de commande fleetctl.

Pourquoi exécuter Fleet avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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