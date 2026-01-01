Fleet est une plateforme de gestion d'appareils open-source basée sur osquery qui offre aux équipes de sécurité et informatiques un accès en temps réel de type SQL à chaque terminal enregistré. Contrairement aux outils MDM traditionnels ou basés sur des agents, Fleet peut répondre aux questions sur l'état des appareils — logiciels installés, processus en cours d'exécution, connexions réseau ouvertes, utilisateurs connectés — instantanément depuis un tableau de bord web ou une API plutôt que d'attendre les fenêtres de collecte planifiées.

L'auto-hébergement de Fleet sur votre propre VPS maintient toutes les données de télémétrie des terminaux sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par appareil et sans données envoyées à un SaaS externe. Une seule instance de Fleet peut gérer des centaines à des milliers d'appareils sur macOS, Windows, Linux et ChromeOS à partir d'une interface unifiée.