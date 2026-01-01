Déployez Fleet avec une installation en un clic.
Plateforme open source de gestion des appareils pour interroger, surveiller et sécuriser les terminaux sur macOS, Windows, Linux et ChromeOS.
Choisissez un pack VPS pour Fleet
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Fleet ?
Fleet est une plateforme de gestion d'appareils open-source basée sur osquery qui offre aux équipes de sécurité et informatiques un accès en temps réel de type SQL à chaque terminal enregistré. Contrairement aux outils MDM traditionnels ou basés sur des agents, Fleet peut répondre aux questions sur l'état des appareils — logiciels installés, processus en cours d'exécution, connexions réseau ouvertes, utilisateurs connectés — instantanément depuis un tableau de bord web ou une API plutôt que d'attendre les fenêtres de collecte planifiées.
L'auto-hébergement de Fleet sur votre propre VPS maintient toutes les données de télémétrie des terminaux sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par appareil et sans données envoyées à un SaaS externe. Une seule instance de Fleet peut gérer des centaines à des milliers d'appareils sur macOS, Windows, Linux et ChromeOS à partir d'une interface unifiée.
Fonctionnalités clés de Fleet
Requêtes de points de terminaison actives
Exécutez des requêtes SQL sur n'importe quel appareil enregistré en temps réel afin de répondre aux questions de sécurité et d'informatique, sans attendre les analyses planifiées.
Gestion des vulnérabilités
Fleet compare en permanence les versions logicielles installées aux bases de données CVE et identifie les paquets vulnérables sur chaque appareil enregistré.
MDM multiplateforme
Inscrivez et gérez les appareils macOS et Windows via des profils MDM natifs sans déployer de serveur MDM distinct.
Application de la politique
Définissez l'état attendu des appareils sous forme de politiques et suivez les terminaux qui sont conformes et ceux qui nécessitent une remédiation depuis un tableau de bord centralisé.
Configuration GitOps
Gérez les requêtes, les politiques et les configurations d'agents sous forme de code dans Git afin que les modifications soient versionnées et auditables.
REST API et CLI
Automatisez l'inscription, la planification des requêtes et la création de rapports via une API REST complète ou l'outil en ligne de commande fleetctl.
Pourquoi exécuter Fleet avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.