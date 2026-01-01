Déployez Fenrus en un clic.
Page d'accueil personnelle et tableau de bord pour un accès rapide à vos applications, sites et services avec des widgets d'application intelligents et des moteurs de recherche personnalisés.
Choisissez un pack VPS pour Fenrus
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Fenrus ?
Fenrus est un tableau de bord personnel auto-hébergé qui remplace la page de nouvel onglet de votre navigateur par une page d'accueil entièrement personnalisable. Organisez les liens et les applications en groupes, utilisez des widgets d'application intelligents qui extraient des données en direct de services comme Sonarr, Radarr et Jellyfin, et configurez plusieurs moteurs de recherche avec des raccourcis clavier. Toutes vos applications personnelles et vos sites fréquemment visités sont disponibles en un coup d'œil depuis une seule page privée.
Parce que Fenrus s'exécute entièrement sur votre propre VPS, aucune de vos URL d'application, de vos habitudes d'utilisation ou de vos services configurés n'est partagée avec des services de tableau de bord tiers. Les données sont stockées dans un fichier LiteDB léger, ce qui signifie qu'il n'y a pas de base de données externe à gérer — la configuration prend quelques secondes et l'ensemble de la configuration est contenu dans un seul volume.
Fonctionnalités clés de Fenrus
Widgets d'application intelligents
Connectez des services comme Sonarr, Radarr, Jellyfin et d'autres pour afficher le statut en direct, les décomptes et les données d'activité directement sur les tuiles de votre tableau de bord.
Moteurs de recherche personnalisés
Ajoutez n'importe quel moteur de recherche avec un modèle d'URL et un raccourci clavier, puis basculez entre Google, DuckDuckGo ou votre propre instance Searx avec une seule touche.
Groupes d'applications organisés
Organisez les liens et les applications en groupes nommés pour maintenir les applications de travail, les services multimédias, la domotique et les sites personnels clairement séparés.
Prise en charge multi-utilisateur
Chaque utilisateur dispose d'une configuration de tableau de bord indépendante, afin que chaque membre du foyer ou de l'équipe puisse maintenir sa propre mise en page et liste d'applications.
Favicons automatiques
Fenrus récupère automatiquement les favicons pour les liens qui n'ont pas d'icône personnalisée configurée, ce qui permet de garder votre tableau de bord visuellement ordonné sans intervention manuelle.
Aucune base de données externe
Toute la configuration est stockée dans un seul fichier LiteDB — pas besoin de PostgreSQL ou MySQL, ce qui rend les sauvegardes et les migrations une simple copie de fichier.
Pourquoi exécuter Fenrus avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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