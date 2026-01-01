Fenrus est un tableau de bord personnel auto-hébergé qui remplace la page de nouvel onglet de votre navigateur par une page d'accueil entièrement personnalisable. Organisez les liens et les applications en groupes, utilisez des widgets d'application intelligents qui extraient des données en direct de services comme Sonarr, Radarr et Jellyfin, et configurez plusieurs moteurs de recherche avec des raccourcis clavier. Toutes vos applications personnelles et vos sites fréquemment visités sont disponibles en un coup d'œil depuis une seule page privée.

Parce que Fenrus s'exécute entièrement sur votre propre VPS, aucune de vos URL d'application, de vos habitudes d'utilisation ou de vos services configurés n'est partagée avec des services de tableau de bord tiers. Les données sont stockées dans un fichier LiteDB léger, ce qui signifie qu'il n'y a pas de base de données externe à gérer — la configuration prend quelques secondes et l'ensemble de la configuration est contenu dans un seul volume.