SnapOtter est une plateforme de manipulation d'images auto-hébergée qui combine une boîte à outils d'édition complète — redimensionner, recadrer, compresser, convertir, filigraner, et plus encore — avec des capacités d'IA locales incluant la suppression d'arrière-plan, l'amélioration d'image, l'OCR et la restauration de photos. Tout le traitement s'exécute sur votre propre serveur en utilisant le CPU ou le GPU, ainsi, les fichiers originaux et les résultats ne passent jamais par des services externes.

Avec la prise en charge de plus de 55 formats d'entrée, dont 23 formats RAW d'appareil photo et 14 formats de sortie, SnapOtter gère tout, des modifications rapides d'une seule image aux flux de travail par lots complexes construits à l'aide de son constructeur de pipeline visuel. Une API REST avec une documentation Swagger interactive facilite l'intégration du traitement d'images dans n'importe quelle application ou automatisation.