Déployer Gitea : installation en un clic.
Plateforme Git légère et auto-hébergée avec des dépôts, un suivi des problèmes et des outils de collaboration d'équipe.
Choisissez un pack VPS pour Gitea
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Gitea ?
Gitea est une plateforme d'hébergement Git légère et open source qui offre aux équipes un espace privé pour leur code, sans la complexité des plateformes DevOps plus importantes. Il propose la gestion des dépôts, les pull requests, le suivi des problèmes, les revues de code et l'accès SSH via une interface web claire — et fonctionne confortablement avec des ressources serveur modestes.
Héberger Gitea vous-même sur votre VPS signifie que votre code source et vos données de collaboration restent sur une infrastructure que vous contrôlez. Ce déploiement associe Gitea à une base de données MySQL pour une persistance des données fiable et inclut le transfert de port SSH afin que les développeurs puissent effectuer des opérations Git standard (push et pull).
Fonctionnalités clés de Gitea
Gestion des dépôts
Hébergement complet de dépôts Git avec protection des branches, requêtes de fusion et flux de travail de révision de code pour les équipes de toute taille.
Suivi des problèmes
Suivi des problèmes intégré avec des étiquettes, des jalons et des tableaux de projet pour organiser le travail en parallèle de votre code.
Accès SSH et HTTPS
Les développeurs peuvent pousser et tirer via SSH ou HTTPS en utilisant leurs outils Git existants sans aucune modification de leur flux de travail.
Webhooks et CI/CD
La prise en charge des webhooks et les intégrations avec les systèmes CI/CD populaires permettent des pipelines de test et de déploiement automatisés.
Faible encombrement
Gitea fonctionne efficacement sur de petits serveurs, ce qui le rend pratique à déployer sur un VPS modeste sans sacrifier les performances.
Pourquoi exécuter Gitea avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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