Gitea est une plateforme d'hébergement Git légère et open source qui offre aux équipes un espace privé pour leur code, sans la complexité des plateformes DevOps plus importantes. Il propose la gestion des dépôts, les pull requests, le suivi des problèmes, les revues de code et l'accès SSH via une interface web claire — et fonctionne confortablement avec des ressources serveur modestes.

Héberger Gitea vous-même sur votre VPS signifie que votre code source et vos données de collaboration restent sur une infrastructure que vous contrôlez. Ce déploiement associe Gitea à une base de données MySQL pour une persistance des données fiable et inclut le transfert de port SSH afin que les développeurs puissent effectuer des opérations Git standard (push et pull).