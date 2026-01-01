Déployez GeoServer en un clic.
Serveur géospatial open source qui publie des cartes et des données spatiales via les standards OGC tels que WMS, WFS et WCS.
Choisissez un pack VPS pour GeoServer
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec GeoServer ?
GeoServer est un serveur Java open-source qui vous permet de publier, partager et modifier des données géospatiales en utilisant les standards OGC ouverts. Il lit les sources vectorielles et raster de PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF et des dizaines d'autres formats, puis les expose via des points de terminaison Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service et Web Processing Service que tout client SIG ou bibliothèque de cartographie web peut consommer.
L'auto-hébergement de GeoServer sur votre propre VPS maintient les jeux de données propriétaires, les styles de couches et les règles d'accès au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par couche et sans limites de téléchargement. Une console d'administration basée sur navigateur vous permet d'ajouter des magasins, de configurer des couches et d'optimiser la mise en cache sans toucher au XML, tandis que le répertoire de données persistant survit aux redémarrages et aux mises à niveau des conteneurs.
Fonctionnalités clés de GeoServer
Support des normes OGC
Fournit des points d'accès WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS et OGC API afin que tout client SIG ou de cartographie web conforme aux normes puisse se connecter sans adaptateurs personnalisés.
De nombreuses sources de données
Lit PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID, et d'autres formats vectoriels et matriciels à partir d'un seul serveur.
Style de carte personnalisé
Stylisez les couches avec des règles SLD ou CSS, prévisualisez-les en direct dans la console d'administration, et réutilisez les mêmes styles sur les cartes et les caches de tuiles.
Mise en cache de tuiles intégrée
GeoWebCache intégré prédécharge et sert les tuiles de carte, afin que les couches WMS lourdes restent rapides sous charge sans service de mise en cache supplémentaire.
Console d'administration du navigateur
Configurez les espaces de travail, les magasins de données, les couches et les règles d'accès depuis une interface web sans modifier le XML ni redémarrer le serveur.
Accès sécurisé à la couche
Les règles de sécurité par couche et par service, associées à une authentification basée sur les rôles, limitent l'accès aux ensembles de données sensibles aux utilisateurs et clients appropriés.
Pourquoi exécuter GeoServer avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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