Déployez Invio en un clic.
Système de facturation auto-hébergé minimaliste pour les freelances et les petites équipes sans frais d'abonnement.
Choisissez un pack VPS pour Invio
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Invio ?
Invio est une application de facturation rapide et efficace, conçue pour les freelances et les petites équipes qui ont besoin d'une facturation professionnelle sans la complexité des plateformes CRM complètes. Elle se concentre sur le flux de travail essentiel de la facturation — gestion du catalogue de produits, création de factures et liens sécurisés sans mot de passe pour l'accès client — au sein d'une interface épurée et légère qui se charge instantanément, même sur du matériel modeste.
Grâce à l'auto-hébergement d'Invio sur votre propre VPS, vos données financières ne transitent jamais par un serveur tiers, sans frais par facture et sans coûts d'abonnement. L'historique des factures, les catalogues de produits et les dossiers clients sont stockés dans une base de données SQLite intégrée sur votre propre infrastructure, vous assurant une maîtrise totale de vos dossiers commerciaux.
Fonctionnalités clés de Invio
Catalogue de produits
Gérez un catalogue de services et d'articles avec des catégories afin de pouvoir ajouter des postes aux nouvelles factures en quelques secondes, avec des prix et des descriptions préremplis.
Liens clients sans mot de passe
Partager les factures via des liens sécurisés que les clients peuvent ouvrir sans créer de compte, éliminant ainsi les frictions du processus de vérification des paiements.
Prise en charge multilingue
Les traductions complètes de l'interface pour l'anglais, l'allemand, le néerlandais et le portugais permettent de facturer les clients internationaux dans leur langue préférée.
Aucuns frais d'abonnement
L'auto-hébergement élimine les coûts SaaS récurrents — vous ne payez que pour les ressources VPS que vous utilisez déjà, sans facturation par facture ni tarification par utilisateur.
Architecture légère
Le stockage basé sur SQLite, sans service de base de données séparé, simplifie le déploiement et minimise l'utilisation des ressources sur les plans VPS d'entrée de gamme.
Pourquoi exécuter Invio avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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