Déployer Shynet en un clic.
Plateforme d'analyse web respectueuse de la vie privée qui fonctionne sans cookies et vous donne la pleine maîtrise de vos données.
Choisissez un pack VPS pour Shynet
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Shynet ?
Shynet est une plateforme d'analyse web auto-hébergée conçue pour les propriétaires de sites web soucieux de la confidentialité. Contrairement aux outils d'analyse commerciaux, Shynet suit le comportement des visiteurs sans cookies, sans empreinte numérique ni collecte de données personnelles, ce qui la rend entièrement conforme au RGPD et aux réglementations similaires en matière de confidentialité, sans bannières de cookies ni dialogues de consentement.
Le déploiement de Shynet sur votre propre VPS signifie que les données de vos visiteurs ne quittent jamais votre infrastructure. Vous obtenez des métriques claires et pertinentes — sessions, référents, temps de chargement et données géographiques — tout en respectant la confidentialité de vos utilisateurs et en conservant la pleine propriété de vos analyses.
Fonctionnalités clés de Shynet
Suivi sans cookies
Collecte des données analytiques sans cookies ni empreintes digitales, éliminant la nécessité de bannières de consentement et vous maintenant conforme au RGPD et au CCPA.
Propriété des données auto-hébergées
Toutes les données des visiteurs restent sur votre VPS : aucun partage avec des tiers, aucun courtier en données, aucun verrouillage de plateforme.
Script d'intégration léger
Un seul extrait JavaScript ou un traqueur de pixels 1×1 sans JS s'intègre à tout site web ou à un générateur de site statique.
Gestion multi-site
Gérez les analyses pour plusieurs sites web depuis un tableau de bord unique, avec des contrôles d'accès par site pour les équipes.
Données de session en temps réel
Consultez les sessions actives, les sources de provenance, les temps de chargement des pages et la répartition géographique en temps réel.
Pourquoi exécuter Shynet avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Sécurité garantie
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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