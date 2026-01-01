Teable est une alternative rapide et open source à Airtable qui combine une interface de feuille de calcul familière avec toute la puissance d'une base de données PostgreSQL. Il prend en charge des types de champs riches, plusieurs modes d'affichage, la collaboration en temps réel et le filtrage au niveau des lignes — le tout soutenu par une base de données que vous contrôlez entièrement.

L'auto-hébergement de Teable sur un VPS signifie que vos données commerciales résident dans votre propre instance PostgreSQL, sans limites de lignes, sans frais par utilisateur et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Les équipes peuvent créer des outils internes, des outils de suivi de projet et des bases de données de type CRM sans écrire de code.