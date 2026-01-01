Déployez Jellyfin : installation en un clic.
Serveur multimédia gratuit et open source pour diffuser votre bibliothèque personnelle de films, séries TV et musique sur n'importe quel appareil.
Choisissez un pack VPS pour Jellyfin
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Jellyfin ?
Jellyfin est le principal serveur multimédia gratuit et open source — une alternative communautaire à Plex et Emby, sans niveaux premium, sans suivi et sans verrouillage propriétaire. Il diffuse votre collection multimédia personnelle sur les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs intelligents et les applications dédiées sur Roku, Android TV, Apple TV et Fire TV, avec récupération automatique des métadonnées et transcodage accéléré par le matériel.
L'auto-hébergement de Jellyfin sur un VPS vous donne un accès 24h/24 et 7j/7 à votre médiathèque depuis n'importe où dans le monde, avec une bande passante dédiée pour les flux simultanés et sans dépendance vis-à-vis de votre connexion internet domestique. Vos médias, votre historique de visionnage et vos préférences utilisateur restent entièrement sous votre contrôle, sans aucun frais d'abonnement.
Fonctionnalités clés de Jellyfin
Transcodage matériel
L'accélération Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC et VA-API permet un transcodage fluide en temps réel pour les appareils qui ne peuvent pas lire le format source nativement.
TV en direct et DVR
Connectez des tuners réseau tels que HDHomeRun ou des sources M3U pour regarder et enregistrer des diffusions en direct directement via l'interface Jellyfin.
Applications multi-plateformes
Les applications natives pour Android, iOS, Roku, Android TV, Fire TV et Apple TV permettent à n'importe quel appareil domestique d'accéder à la bibliothèque multimédia sans navigateur.
Permissions multi-utilisateur
Créez des comptes séparés pour les membres de la famille avec des bibliothèques individuelles, des contrôles parentaux et des filtres de classification du contenu par utilisateur.
Sessions SyncPlay
Regardez le même contenu simultanément avec des amis ou de la famille à distance grâce à une lecture synchronisée et une file d'attente partagée.
Pourquoi exécuter Jellyfin avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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