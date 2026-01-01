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Solution de gestion des identités et des accès open source de niveau entreprise avec prise en charge de SSO, OAuth2 et SAML.

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KVM 1
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Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
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KVM 2
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
10,99/mois
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Keycloak ?

Keycloak est une plateforme de gestion des identités et des accès (IAM) open source éprouvée, développée par Red Hat et intégrée à la CNCF. Elle gère l'authentification unique (SSO), l'authentification à plusieurs facteurs (MFA), la connexion via les réseaux sociaux, la fédération LDAP/Active Directory et le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) — vous évitant de devoir développer des systèmes d'authentification personnalisés pour chaque application que vous déployez.

L'auto-hébergement de Keycloak sur votre propre VPS vous assure une maîtrise totale des identifiants utilisateur sensibles et des données de session, tout en évitant la tarification par utilisateur des services IAM cloud. Ce déploiement utilise PostgreSQL pour une persistance de données de niveau production, le rendant adapté à la sécurisation de charges de travail réelles dès le premier jour.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Keycloak

Authentification unique

Permettez aux utilisateurs de s'authentifier une seule fois et d'accéder à toutes les applications connectées sans avoir à saisir de nouveau leurs identifiants, réduisant ainsi les frictions et améliorant la posture de sécurité.

Authentification multi-facteurs

Ajouter OTP, WebAuthn et des authentificateurs personnalisés à tout flux de connexion sans modifier vos applications.

Intermédiation d'identité

Déléguez l'authentification à Google, GitHub, Azure AD, ou à tout fournisseur OIDC/SAML, tout en centralisant votre base de données utilisateur.

Fédération d'utilisateurs

Synchroniser et authentifier les utilisateurs à partir de serveurs LDAP ou Active Directory existants sans migrer l'annuaire.

Autorisation granulaire

Définir les rôles, les groupes et les autorisations au niveau des ressources à travers plusieurs domaines isolés pour les déploiements multi-locataires.

Pourquoi exécuter Keycloak avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

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