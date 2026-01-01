Déployez Keycloak en un clic.
Solution de gestion des identités et des accès open source de niveau entreprise avec prise en charge de SSO, OAuth2 et SAML.
Choisissez un pack VPS pour Keycloak
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Keycloak ?
Keycloak est une plateforme de gestion des identités et des accès (IAM) open source éprouvée, développée par Red Hat et intégrée à la CNCF. Elle gère l'authentification unique (SSO), l'authentification à plusieurs facteurs (MFA), la connexion via les réseaux sociaux, la fédération LDAP/Active Directory et le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) — vous évitant de devoir développer des systèmes d'authentification personnalisés pour chaque application que vous déployez.
L'auto-hébergement de Keycloak sur votre propre VPS vous assure une maîtrise totale des identifiants utilisateur sensibles et des données de session, tout en évitant la tarification par utilisateur des services IAM cloud. Ce déploiement utilise PostgreSQL pour une persistance de données de niveau production, le rendant adapté à la sécurisation de charges de travail réelles dès le premier jour.
Fonctionnalités clés de Keycloak
Authentification unique
Permettez aux utilisateurs de s'authentifier une seule fois et d'accéder à toutes les applications connectées sans avoir à saisir de nouveau leurs identifiants, réduisant ainsi les frictions et améliorant la posture de sécurité.
Authentification multi-facteurs
Ajouter OTP, WebAuthn et des authentificateurs personnalisés à tout flux de connexion sans modifier vos applications.
Intermédiation d'identité
Déléguez l'authentification à Google, GitHub, Azure AD, ou à tout fournisseur OIDC/SAML, tout en centralisant votre base de données utilisateur.
Fédération d'utilisateurs
Synchroniser et authentifier les utilisateurs à partir de serveurs LDAP ou Active Directory existants sans migrer l'annuaire.
Autorisation granulaire
Définir les rôles, les groupes et les autorisations au niveau des ressources à travers plusieurs domaines isolés pour les déploiements multi-locataires.
Pourquoi exécuter Keycloak avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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