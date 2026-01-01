Keycloak est une plateforme de gestion des identités et des accès (IAM) open source éprouvée, développée par Red Hat et intégrée à la CNCF. Elle gère l'authentification unique (SSO), l'authentification à plusieurs facteurs (MFA), la connexion via les réseaux sociaux, la fédération LDAP/Active Directory et le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) — vous évitant de devoir développer des systèmes d'authentification personnalisés pour chaque application que vous déployez.

L'auto-hébergement de Keycloak sur votre propre VPS vous assure une maîtrise totale des identifiants utilisateur sensibles et des données de session, tout en évitant la tarification par utilisateur des services IAM cloud. Ce déploiement utilise PostgreSQL pour une persistance de données de niveau production, le rendant adapté à la sécurisation de charges de travail réelles dès le premier jour.