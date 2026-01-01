Déployez Hasura GraphQL Engine en un clic.
API GraphQL et REST instantanées sur votre base de données PostgreSQL — aucun code backend requis.
Choisissez un pack VPS pour Hasura GraphQL Engine
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Hasura GraphQL Engine ?
Le moteur GraphQL Hasura se connecte à votre base de données PostgreSQL et génère automatiquement une API GraphQL entièrement typée en quelques secondes. Au lieu d'écrire du code de résolveur, de configurer des définitions de schéma ou de construire des couches de requête à partir de zéro, les développeurs dirigent Hasura vers une base de données et obtiennent immédiatement le filtrage, le tri, la pagination, les agrégations et les abonnements en temps réel — le tout géré via une console visuelle.
Avec plus de 32 000 étoiles GitHub et une utilisation en production dans des entreprises du monde entier, Hasura est le chemin le plus rapide de la base de données à l'API. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient vos identifiants de base de données et votre logique de requête au sein de votre infrastructure, sans frais par requête, sans coûts de sortie de données, et avec un contrôle total sur les autorisations d'accès et la limitation de débit.
Fonctionnalités clés de Hasura GraphQL Engine
Instantané GraphQL APIs
Génère automatiquement une API GraphQL entièrement typée à partir de votre schéma PostgreSQL existant — tables, vues et relations incluses, sans aucun code de résolveur à écrire.
Abonnements en temps réel
Toute requête GraphQL peut être transformée en un abonnement en temps réel qui transmet des mises à jour aux clients connectés via des WebSockets à mesure que les données sous-jacentes changent.
Autorisations au niveau des lignes
Définissez des règles de contrôle d'accès granulaires par table, rôle et opération à l'aide d'un générateur de permissions en pointer-cliquer — sans nécessiter de middleware personnalisé.
Mappage des points de terminaison REST
Exposez toute requête GraphQL enregistrée en tant que point de terminaison REST nommé, donnant aux clients REST uniquement l'accès aux mêmes données sans couche d'API distincte.
Schémas distants et actions
Assemblez les API GraphQL externes et les services HTTP dans le schéma unifié, afin que les clients interrogent tout via un point d'accès unique.
Pourquoi exécuter Hasura GraphQL Engine avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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