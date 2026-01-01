Koffan est une application web de liste de courses auto-hébergée, conçue pour les couples, les familles et les foyers partagés. Elle se synchronise en temps réel entre les téléphones, les tablettes et les ordinateurs de bureau via WebSockets, fonctionne hors ligne en tant qu'application web progressive et organise les produits en sections personnalisées avec une auto-complétion floue basée sur votre propre historique d'achats.

L'auto-hébergement de Koffan sur un VPS permet de conserver la liste de courses du foyer sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que sur un SaaS de shopping. Écrit en Go avec une base de données SQLite intégrée, il fonctionne avec environ 2,5 Mo de RAM et une empreinte disque de 16 Mo, est livré avec des traductions pour treize langues, inclut une protection contre les attaques par force brute et expose une API REST optionnelle pour les automatisations, les migrations et les intégrations.