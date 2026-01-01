OSRM (Open Source Routing Machine) est un moteur de routage haute performance pour les chemins les plus courts dans les réseaux routiers, construit à partir des données OpenStreetMap. Il alimente les itinéraires virage par virage, les isochrones, les matrices de distance, le recalage cartographique et l'optimisation de trajets via une API HTTP claire, et est utilisé en production par openstreetmap.org et de nombreux produits cartographiques commerciaux.

Ce modèle inclut le backend de routage officiel ainsi que le frontend de directions officiel, de sorte que vous obtenez une interface utilisateur cartographique fonctionnelle prête à l'emploi. L'auto-hébergement d'OSRM sur votre propre VPS supprime les quotas par requête et les niveaux de tarification, maintient la confidentialité des requêtes de localisation et vous permet d'intégrer n'importe quelle région OpenStreetMap dont vous avez besoin sans partager de télémétrie avec un tiers.