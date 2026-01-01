Déployez OSRM en un clic.
Moteur de routage OpenStreetMap haute performance avec une interface utilisateur d'itinéraires intégrée pour la navigation en voiture, à vélo et à pied.
Choisissez un pack VPS pour OSRM
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec OSRM ?
OSRM (Open Source Routing Machine) est un moteur de routage haute performance pour les chemins les plus courts dans les réseaux routiers, construit à partir des données OpenStreetMap. Il alimente les itinéraires virage par virage, les isochrones, les matrices de distance, le recalage cartographique et l'optimisation de trajets via une API HTTP claire, et est utilisé en production par openstreetmap.org et de nombreux produits cartographiques commerciaux.
Ce modèle inclut le backend de routage officiel ainsi que le frontend de directions officiel, de sorte que vous obtenez une interface utilisateur cartographique fonctionnelle prête à l'emploi. L'auto-hébergement d'OSRM sur votre propre VPS supprime les quotas par requête et les niveaux de tarification, maintient la confidentialité des requêtes de localisation et vous permet d'intégrer n'importe quelle région OpenStreetMap dont vous avez besoin sans partager de télémétrie avec un tiers.
Fonctionnalités clés de OSRM
UI de navigation intégrée
Le frontal officiel d'OSRM est livré préconfiguré avec votre backend, vous offrant une carte de routage interactive sans écrire une seule ligne de code.
Routage infra-milliseconde
Le moteur Dijkstra multi-niveaux renvoie des itinéraires à l'échelle continentale en millisecondes, même sur du matériel VPS modeste.
API de routage complète
Les points de terminaison pour l'itinéraire, le tableau, la correspondance, le trajet, la tuile et le plus proche vous permettent de créer des itinéraires, des matrices d'ETA, une correspondance de carte GPS et des solveurs TSP sur cette base.
Régions OSM personnalisées
Pointez le conteneur d'initialisation fourni vers n'importe quel extrait Geofabrik pour fournir le routage pour un ensemble de données à l'échelle d'un pays, d'un continent ou de la planète de votre choix.
Plusieurs profils de voyage
Basculez le profil Lua inclus entre voiture, vélo et à pied pour adapter l'itinéraire au cas d'utilisation que vous déployez.
Aucun quota ni clé API
Exécutez des requêtes illimitées sur votre propre instance sans limites de débit, surprises de facturation, ni partage de données avec des tiers.
Pourquoi exécuter OSRM avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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