Déployez Odysseus en un clic.
Espace de travail IA auto-hébergé pour le chat, les agents, la recherche approfondie, la mémoire, les documents et les e-mails — le tout fonctionnant sur votre propre VPS.
Choisissez un pack VPS pour Odysseus
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Odysseus ?
Odysseus est un espace de travail IA open-source qui met à votre disposition les outils de chat, d'agent, de recherche et de rédaction que vous attendez de ChatGPT ou Claude, sur votre propre serveur. Il intègre un chat persistant avec n'importe quel modèle local ou API, un environnement d'exécution d'agent basé sur opencode, une recherche approfondie en plusieurs étapes, un Cookbook de modèles avec des recommandations tenant compte du matériel, ainsi qu'un éditeur de documents, des Notes, des Tâches, un calendrier CalDAV et une boîte de réception IMAP/SMTP avec triage par IA.
L'auto-hébergement d'Odysseus sur votre VPS garde chaque conversation, document, embedding et e-mail entièrement sur votre propre infrastructure. Vous utilisez vos propres clés API pour OpenAI, OpenRouter ou tout autre point de terminaison compatible, tandis que la mémoire persistante et les compétences évoluent avec le temps, sans frais par utilisateur ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Fonctionnalités clés de Odysseus
Discuter avec n'importe quel modèle
Connectez vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI, ou tout point de terminaison compatible OpenAI depuis une interface de chat unifiée.
Exécution de l'agent
Un agent basé sur l'opencode est livré avec des outils MCP, web, de fichiers, de shell, de compétences et de mémoire afin qu'il puisse exécuter des tâches complètes de bout en bout.
Recherche approfondie
Les recherches en plusieurs étapes collectent, lisent et synthétisent des sources pour créer un rapport visuel que vous pouvez consulter et exporter.
Recettes de modèles
Scanne le matériel disponible, recommande les modèles GGUF, FP8 et AWQ qui conviennent réellement, puis les télécharge et les sert en un seul clic.
Mémoire persistante et compétences
La récupération de vecteurs et de mots-clés basée sur ChromaDB confère à l'agent une mémoire à long terme et des compétences réutilisables qui survivent aux redémarrages.
Documents, Notes et E-mail
Éditeur Markdown multi-onglets, notes, listes de tâches, calendrier CalDAV et boîte de réception IMAP/SMTP avec triage par IA dans un seul espace de travail.
Pourquoi exécuter Odysseus avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.