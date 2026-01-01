FileFlows est une application intelligente de traitement de fichiers qui gère et optimise automatiquement votre bibliothèque multimédia grâce à des flux de travail visuels personnalisables. Elle surveille les répertoires pour les nouveaux fichiers, applique des règles de transcodage intelligentes et peut réduire drastiquement vos besoins en espace de stockage jusqu'à 90 % — le tout sans intervention manuelle. La prise en charge de l'accélération matérielle pour Intel QuickSync, NVIDIA et AMD assure un traitement rapide, même sur de grandes bibliothèques.

L'auto-hébergement de FileFlows sur votre VPS offre à vos flux de travail multimédia des ressources CPU dédiées 24h/24, maintient le traitement de votre bibliothèque entièrement privé et évite les coûts par fichier et les limites de bande passante des services de transcodage basés sur le cloud.