Déployez FileFlows en un clic.
Processeur de fichiers multimédias automatisé qui transcode et optimise intelligemment votre bibliothèque, réduisant la taille des fichiers jusqu'à 90 %.
Choisissez un pack VPS pour FileFlows
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec FileFlows ?
FileFlows est une application intelligente de traitement de fichiers qui gère et optimise automatiquement votre bibliothèque multimédia grâce à des flux de travail visuels personnalisables. Elle surveille les répertoires pour les nouveaux fichiers, applique des règles de transcodage intelligentes et peut réduire drastiquement vos besoins en espace de stockage jusqu'à 90 % — le tout sans intervention manuelle. La prise en charge de l'accélération matérielle pour Intel QuickSync, NVIDIA et AMD assure un traitement rapide, même sur de grandes bibliothèques.
L'auto-hébergement de FileFlows sur votre VPS offre à vos flux de travail multimédia des ressources CPU dédiées 24h/24, maintient le traitement de votre bibliothèque entièrement privé et évite les coûts par fichier et les limites de bande passante des services de transcodage basés sur le cloud.
Fonctionnalités clés de FileFlows
Concepteur de flux visuel
Créez des pipelines de traitement personnalisés avec un éditeur de flux par glisser-déposer — aucun script n'est nécessaire pour créer des flux de travail multi-étapes complexes.
Jusqu'à 90 % de réduction de taille
Le transcodage intelligent vers H.265/HEVC, AV1 et d'autres codecs modernes réduit considérablement la taille des fichiers tout en préservant la qualité visuelle.
Accélération matérielle
Supports Intel QuickSync, NVIDIA NVENC, and AMD encoders to offload transcoding from the CPU and process files significantly faster.
Surveillance automatique des fichiers
Surveille les répertoires pour les nouveaux fichiers et déclenche le traitement automatiquement, afin que votre bibliothèque reste optimisée sans aucune intervention manuelle.
Écosystème de modules d'extension
Étendez FileFlows avec des plugins pour la normalisation audio, la gestion des sous-titres, le renommage de fichiers et l'intégration avec des serveurs multimédias comme Plex et Jellyfin.
Pourquoi exécuter FileFlows avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Immich
Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées
Airsonic Advanced
Diffuser des bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic