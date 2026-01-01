Déployez Ollama en 1 clic.
Exécutez des grands modèles de langage open source sur votre propre VPS sans frais d'API et avec une confidentialité totale des données.
Choisissez un pack VPS pour Ollama
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Ollama ?
Ollama est le principal framework open source pour exécuter des grands modèles de langage localement, prenant en charge Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek et plus de 100 autres, sans dépendances cloud. Il gère automatiquement la quantification des modèles, l'accélération GPU et la gestion de la mémoire, exposant une API REST compatible avec le format OpenAI afin que les outils et intégrations existants fonctionnent sans modification.
L'auto-hébergement d'Ollama sur votre VPS élimine les coûts par jeton, supprime les limites de débit et garantit que chaque requête et réponse reste sur votre propre infrastructure. C'est le backend idéal pour les équipes qui développent des applications basées sur l'IA ou pour toute personne ayant besoin d'une inférence de modèle de langage privée et toujours disponible.
Fonctionnalités clés de Ollama
Plus de 100 modèles ouverts
Téléchargez et exécutez Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1, et des dizaines d'autres avec une seule commande.
API compatible avec OpenAI
L'API REST prête à l'emploi permet aux outils, SDK et intégrations existants de se connecter à Ollama sans modifications de code.
Accélération GPU
Le support automatique de NVIDIA CUDA et Apple Metal accélère considérablement l'inférence par rapport aux configurations uniquement basées sur le CPU.
Support multimodal
Exécutez des modèles de vision comme LLaVA pour traiter à la fois les images et le texte dans la même conversation.
Fichiers de modèle personnalisés
Créez des modèles sur mesure avec des invites système, des paramètres de température et des paramètres personnalisés à l'aide de Modelfiles.
Pourquoi exécuter Ollama avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.