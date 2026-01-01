Peppermint est une solution open source de gestion des tickets et de centre d'assistance conçue comme une alternative légère à Zendesk et Jira. Elle offre aux équipes de support, aux départements informatiques et aux petites entreprises une file d'attente claire pour enregistrer les demandes des clients, suivre les problèmes internes et collaborer sur les résolutions, sans frais de licence par agent ni envoi de données de conversation sensibles à un fournisseur SaaS tiers.

L'auto-hébergement de Peppermint sur votre propre VPS garde chaque ticket, dossier client et note interne sous votre contrôle. Le backend PostgreSQL intégré assure un stockage durable de l'historique des tickets, tandis qu'un carnet de notes Markdown personnel avec des listes de tâches offre à chaque agent un espace privé pour organiser son propre travail en parallèle de la file d'attente partagée.