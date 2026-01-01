Déployez Peppermint en un clic.
Système open source de billetterie et de support technique pour gérer les demandes des clients, les problèmes informatiques internes et les flux de travail d'équipe.
Choisissez un pack VPS pour Peppermint
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Peppermint ?
Peppermint est une solution open source de gestion des tickets et de centre d'assistance conçue comme une alternative légère à Zendesk et Jira. Elle offre aux équipes de support, aux départements informatiques et aux petites entreprises une file d'attente claire pour enregistrer les demandes des clients, suivre les problèmes internes et collaborer sur les résolutions, sans frais de licence par agent ni envoi de données de conversation sensibles à un fournisseur SaaS tiers.
L'auto-hébergement de Peppermint sur votre propre VPS garde chaque ticket, dossier client et note interne sous votre contrôle. Le backend PostgreSQL intégré assure un stockage durable de l'historique des tickets, tandis qu'un carnet de notes Markdown personnel avec des listes de tâches offre à chaque agent un espace privé pour organiser son propre travail en parallèle de la file d'attente partagée.
Fonctionnalités clés de Peppermint
Éditeur de tickets Markdown
Rédigez des tickets et des réponses dans un éditeur Markdown enrichi avec des pièces jointes afin que les conversations conservent la mise en forme, les blocs de code et les captures d'écran.
Carnets personnels
Chaque agent dispose d'un carnet privé basé sur Markdown avec des listes de tâches pour suivre le travail individuel en parallèle de la file d'attente de tickets partagée.
Journal de l'historique du client
Chaque interaction avec un client est enregistrée sur son profil, donnant aux agents le contexte complet des demandes passées avant de répondre à une nouvelle.
Accès basé sur les rôles
Les autorisations de rôle granulaires permettent aux administrateurs de contrôler quels agents peuvent afficher, commenter ou résoudre des catégories de tickets spécifiques.
Intégration REST API
Une API REST documentée vous permet de pousser des tickets depuis des outils de surveillance, de synchroniser des données avec des CRM, ou de créer des tableaux de bord personnalisés sur Peppermint.
Interface adaptative
L'interface utilisateur est conçue pour des écrans allant du mobile au 4K, afin que les agents puissent trier les tickets depuis n'importe quel appareil sans perdre en convivialité.
Pourquoi exécuter Peppermint avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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