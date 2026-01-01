Déployez Monica en un clic.
Gestionnaire de relations personnelles open source pour suivre les contacts, les conversations et les événements de la vie en privé.
Choisissez un pack VPS pour Monica
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Monica ?
Monica est un système de gestion des relations personnelles open-source construit avec Laravel qui vous aide à vous souvenir de tout ce qui est important concernant les personnes de votre vie. Documentez les contacts, les conversations, les anniversaires, les idées de cadeaux, les dettes et les événements de la vie dans une seule interface privée disponible en 27 langues. Contrairement aux réseaux sociaux et aux gestionnaires de contacts cloud, Monica est conçu pour l'auto-hébergement afin que vos données les plus personnelles ne quittent jamais votre infrastructure.
Parce que Monica stocke des détails relationnels que vous ne confieriez jamais à une plateforme commerciale — antécédents médicaux familiaux, conversations privées, préférences personnelles — l'exécuter sur votre propre VPS garantit une souveraineté totale des données, sans publicité, sans suivi comportemental et sans accès tiers à vos informations.
Fonctionnalités clés de Monica
Journalisation des contacts
Enregistrez chaque conversation, activité et interaction avec un contact, ainsi que des notes et des rappels, afin que rien d'important ne soit oublié.
Rappels d'anniversaire et d'événements
Configurez des rappels par e-mail pour les anniversaires, les dates d'anniversaire et les événements personnalisés afin que vous ne manquiez jamais une date importante dans une relation.
Suivi des cadeaux et des dettes
Enregistrez les idées de cadeaux et les cadeaux passés par contact, et suivez les dettes et prêts informels pour maintenir des relations exemptes de toute ambiguïté financière.
Cartographie des relations
Définissez les relations entre les contacts et construisez des arbres généalogiques pour comprendre et documenter les liens entre les personnes que vous connaissez.
Pleine maîtrise de la confidentialité
Toutes les données restent sur votre VPS, sans accès de tiers, sans profilage publicitaire et avec un contrôle total sur les sauvegardes et les exportations.
Pourquoi exécuter Monica avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
AirTrail
Carnet de vol personnel avec carte interactive, statistiques et prise en charge multi-utilisateur