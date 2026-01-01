Déployez OctoBot en un clic.
Robot de trading de cryptomonnaies open source pour automatiser les stratégies AI, de grille, DCA et TradingView sur plus de 15 plateformes d'échange.
Choisissez un pack VPS pour OctoBot
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec OctoBot ?
OctoBot est un robot de trading de cryptomonnaies gratuit et open-source qui se connecte à Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit et plus de 15 autres exchanges via une interface web unique. Il prend en charge le trading de grille, la moyenne des coûts d'acquisition (DCA), la tenue de marché, les stratégies pilotées par l'IA, l'automatisation des webhooks TradingView et un moteur de backtesting entièrement scriptable pour affiner les configurations à l'aide de données de marché historiques.
L'auto-hébergement d'OctoBot sur votre propre VPS maintient chaque clé API, profil et historique des transactions sous votre contrôle direct, sans aucune couche de garde entre vous et l'exchange. L'interface utilisateur du navigateur fonctionne 24h/24 et 7j/7 sur votre VPS afin que les stratégies continuent de s'exécuter même lorsque votre machine locale est hors ligne, et le système de plugins Tentacles vous permet d'étendre le bot avec des signaux ou des interfaces personnalisés sans modifier l'image amont.
Fonctionnalités clés de OctoBot
Prise en charge de plus de 15 échanges
Connectez-vous à Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit, et bien d'autres plateformes d'échange au comptant et à terme depuis un seul déploiement.
Plusieurs types de stratégies
Exécuter le trading sur grille, le DCA, le market making, l'arbitrage, les signaux pilotés par l'IA et les stratégies de webhook TradingView côte à côte dans des profils indépendants.
Automatisation TradingView
Recevez les alertes TradingView directement dans OctoBot pour déclencher des transactions à partir de vos indicateurs Pine Script préférés sans services intermédiaires.
Moteur de rétrotest
Simuler des stratégies sur des données historiques du marché avec des rapports de performance détaillés avant de risquer votre capital sur une bourse en direct.
Système d'extension Tentacles
Étendez OctoBot avec des tentacules communautaires pour de nouvelles stratégies, des échanges et des interfaces, ou écrivez les vôtres sans forker le projet.
Telegram et alertes web
Surveillez votre portefeuille et l'activité de trading depuis le tableau de bord web intégré ou envoyez des notifications en direct sur Telegram pour un contrôle en déplacement.
Pourquoi exécuter OctoBot avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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