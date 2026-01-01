OctoBot est un robot de trading de cryptomonnaies gratuit et open-source qui se connecte à Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit et plus de 15 autres exchanges via une interface web unique. Il prend en charge le trading de grille, la moyenne des coûts d'acquisition (DCA), la tenue de marché, les stratégies pilotées par l'IA, l'automatisation des webhooks TradingView et un moteur de backtesting entièrement scriptable pour affiner les configurations à l'aide de données de marché historiques.

L'auto-hébergement d'OctoBot sur votre propre VPS maintient chaque clé API, profil et historique des transactions sous votre contrôle direct, sans aucune couche de garde entre vous et l'exchange. L'interface utilisateur du navigateur fonctionne 24h/24 et 7j/7 sur votre VPS afin que les stratégies continuent de s'exécuter même lorsque votre machine locale est hors ligne, et le système de plugins Tentacles vous permet d'étendre le bot avec des signaux ou des interfaces personnalisés sans modifier l'image amont.