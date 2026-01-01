Hugo est le générateur de sites statiques le plus rapide au monde, écrit en Go et capable de construire des sites web complets en quelques millisecondes. Il alimente des portails de documentation, des sites marketing, des blogs personnels et des propriétés web d'entreprise pour des équipes allant des développeurs individuels aux grandes organisations comme Kubernetes, Netlify et Let's Encrypt.

L'auto-hébergement de Hugo sur votre propre VPS vous offre un environnement de développement persistant accessible de n'importe où — idéal pour les équipes distribuées, les pipelines de build automatisés et les environnements de staging. L'architecture de votre site, la configuration de votre thème et votre contenu sont toujours disponibles via SSH sans dépendre d'aucun service d'hébergement tiers.