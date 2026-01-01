Déployez Rybbit en un clic.
Plateforme d'analyse web open-source moderne qui suit le comportement des visiteurs sans cookies, scripts de suivi ou collecte de données invasive.
Choisissez un pack VPS pour Rybbit
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Rybbit ?
Rybbit est une plateforme d'analyses web axée sur la confidentialité, conçue comme une alternative moderne à Google Analytics. Elle fournit des pages vues, des sessions, des taux de rebond, des référents, des données géographiques et des enregistrements de sessions sans utiliser de cookies ni de suivi inter-sites — faisant de la conformité au RGPD une propriété intégrée plutôt qu'une considération secondaire.
Propulsé par ClickHouse pour le stockage d'événements haute performance et PostgreSQL pour les données d'application, Rybbit gère de grands volumes d'événements avec des requêtes de tableau de bord rapides. L'auto-hébergement élimine les frais par site et les limites de rétention des données, vous donnant la pleine propriété des données des visiteurs sur toutes vos propriétés.
Fonctionnalités clés de Rybbit
Suivi sans cookies
Suit les visiteurs sans cookies ni empreintes numériques, éliminant le besoin de bannières de consentement tout en restant conforme au RGPD et au CCPA.
Enregistrements de sessions
Enregistre et rejoue les sessions utilisateur pour comprendre exactement comment les visiteurs naviguent sur votre site et où ils abandonnent.
Suivi d'événements personnalisés
Capturez toute interaction utilisateur avec des événements personnalisés et des propriétés JSON pour une analyse détaillée de l'entonnoir et l'optimisation des conversions.
Tableau de bord en temps réel
Visualisez le nombre de visiteurs en direct, les pages actives et les mises à jour instantanées des métriques afin que vous puissiez surveiller les pics de trafic au moment où ils se produisent.
Prise en charge de plusieurs sites
Gérez l'analytique de plusieurs sites web à partir d'un tableau de bord unique, avec des contrôles d'accès au niveau de l'organisation pour les équipes.
Pourquoi exécuter Rybbit avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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Ackee est un outil d'analyse Node.js auto-hébergé pour le suivi de sites web axé sur la confidentialité.