OxiCloud est une plateforme de stockage cloud open source écrite en Rust, conçue comme une alternative rapide et économe en ressources à Nextcloud et OwnCloud. Elle offre le téléchargement de fichiers, la gestion de dossiers, le partage, la recherche, la corbeille et un lecteur de musique intégré — le tout auto-hébergé avec un backend PostgreSQL. L'environnement d'exécution Rust maintient la mémoire inactive bien en dessous de 100 Mo, ce qui le rend pratique sur les plans VPS où une pile basée sur PHP serait trop lourde.

L'auto-hébergement d'OxiCloud place tout le stockage de fichiers sur une infrastructure que vous contrôlez, sans quotas, sans frais d'abonnement et sans accès tiers à vos fichiers. Une couche de compatibilité Nextcloud optionnelle permet aux clients de bureau et mobiles Nextcloud existants de se connecter sans reconfiguration.