Drizzle Gateway est une version améliorée et auto-hébergée de Drizzle Studio. Elle offre aux développeurs et aux administrateurs de bases de données une interface web complète pour gérer leurs bases de données. S'appuyant sur l'écosystème Drizzle ORM, elle propose l'élaboration de requêtes avancées, la visualisation de schémas en temps réel et la gestion des migrations, le tout dans un seul outil accessible depuis n'importe quel navigateur.

L'application prend en charge plusieurs connexions de bases de données simultanées, ce qui en fait un pôle centralisé pour les équipes travaillant sur les environnements de développement, de staging et de production. La protection par mot de passe maître sécurise l'accès, et le stockage persistant garantit que toutes les configurations de connexion et les requêtes enregistrées restent intactes après les redémarrages. L'auto-hébergement assure que les identifiants de bases de données sensibles ne quittent jamais votre infrastructure.