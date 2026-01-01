FossFLOW est une application web progressive (Progressive Web App, PWA) open-source conçue pour créer des diagrammes isométriques professionnels d'infrastructure directement dans votre navigateur. Contrairement aux outils de diagrammes cloud qui stockent votre documentation d'architecture sur des serveurs tiers, FossFLOW fonctionne entièrement côté client. Grâce à la sauvegarde automatique toutes les 5 secondes, à l'exportation JSON et au support hors ligne, il vous permet de garder le contrôle total de vos topologies réseau sensibles et de vos conceptions de systèmes à tout moment.

Le déploiement de FossFLOW sur votre VPS ajoute une persistance des diagrammes côté serveur, permettant ainsi aux diagrammes de survivre aux sessions de navigateur et d'être accessibles à toute votre équipe depuis n'importe quel appareil — sans avoir à envoyer des fichiers par e-mail ni à dépendre de plateformes commerciales soumises à des politiques de rétention de données et à des failles de sécurité.