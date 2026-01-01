Infisical est une plateforme de gestion des secrets open source qui remplace les fichiers .env éparpillés et les identifiants codés en dur par une source de vérité unique et traçable. Elle offre une interface web claire, des intégrations CLI et SDK pour stocker, synchroniser et faire pivoter les secrets à travers les environnements de développement, de staging et de production sans jamais commettre de valeurs sensibles dans le contrôle de version.

L'auto-hébergement d'Infisical signifie que vos clés d'API, mots de passe de base de données et jetons de service ne quittent jamais votre propre infrastructure. Vous bénéficiez de journaux d'audit complets, d'un contrôle d'accès basé sur les rôles et de la gestion des versions des secrets sur le matériel que vous contrôlez — sans frais par utilisateur et sans risque qu'une violation par un tiers n'expose vos identifiants.