Déployez Infisical en un clic.
Gestionnaire de secrets open source pour synchroniser les variables d'environnement et les clés API en toute sécurité pour tous les projets et environnements.
Choisissez un pack VPS pour Infisical
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Infisical ?
Infisical est une plateforme de gestion des secrets open source qui remplace les fichiers .env éparpillés et les identifiants codés en dur par une source de vérité unique et traçable. Elle offre une interface web claire, des intégrations CLI et SDK pour stocker, synchroniser et faire pivoter les secrets à travers les environnements de développement, de staging et de production sans jamais commettre de valeurs sensibles dans le contrôle de version.
L'auto-hébergement d'Infisical signifie que vos clés d'API, mots de passe de base de données et jetons de service ne quittent jamais votre propre infrastructure. Vous bénéficiez de journaux d'audit complets, d'un contrôle d'accès basé sur les rôles et de la gestion des versions des secrets sur le matériel que vous contrôlez — sans frais par utilisateur et sans risque qu'une violation par un tiers n'expose vos identifiants.
Fonctionnalités clés de Infisical
Stockage centralisé de secrets
Stocker toutes les variables d'environnement pour chaque projet et environnement en un seul endroit, avec une séparation intégrée des projets et des environnements.
Journal d'audit complet
Chaque lecture, écriture et suppression de secret est consignée avec horodatage et attribution utilisateur pour la conformité et la réponse aux incidents.
Intégration CLI et SDK
Injecter des secrets dans n'importe quel processus à l'exécution via la CLI ou les SDK natifs pour Node.js, Python, Go, Ruby, et plus encore sans modifier le code de l'application.
Versionnage secret
Chaque modification d'un secret est versionnée, permettant de revenir à toute valeur antérieure lorsqu'il faut annuler rapidement un déploiement défectueux.
Support du Pipeline CI/CD
Les intégrations natives avec GitHub Actions, GitLab CI, Docker et Kubernetes éliminent le besoin de stocker les secrets en tant que variables de pipeline en texte brut.
Pourquoi exécuter Infisical avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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