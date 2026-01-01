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Gestionnaire de secrets open source pour synchroniser les variables d'environnement et les clés API en toute sécurité pour tous les projets et environnements.

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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
64,99
21,99/mois
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Infisical ?

Infisical est une plateforme de gestion des secrets open source qui remplace les fichiers .env éparpillés et les identifiants codés en dur par une source de vérité unique et traçable. Elle offre une interface web claire, des intégrations CLI et SDK pour stocker, synchroniser et faire pivoter les secrets à travers les environnements de développement, de staging et de production sans jamais commettre de valeurs sensibles dans le contrôle de version.

L'auto-hébergement d'Infisical signifie que vos clés d'API, mots de passe de base de données et jetons de service ne quittent jamais votre propre infrastructure. Vous bénéficiez de journaux d'audit complets, d'un contrôle d'accès basé sur les rôles et de la gestion des versions des secrets sur le matériel que vous contrôlez — sans frais par utilisateur et sans risque qu'une violation par un tiers n'expose vos identifiants.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Infisical

Stockage centralisé de secrets

Stocker toutes les variables d'environnement pour chaque projet et environnement en un seul endroit, avec une séparation intégrée des projets et des environnements.

Journal d'audit complet

Chaque lecture, écriture et suppression de secret est consignée avec horodatage et attribution utilisateur pour la conformité et la réponse aux incidents.

Intégration CLI et SDK

Injecter des secrets dans n'importe quel processus à l'exécution via la CLI ou les SDK natifs pour Node.js, Python, Go, Ruby, et plus encore sans modifier le code de l'application.

Versionnage secret

Chaque modification d'un secret est versionnée, permettant de revenir à toute valeur antérieure lorsqu'il faut annuler rapidement un déploiement défectueux.

Support du Pipeline CI/CD

Les intégrations natives avec GitHub Actions, GitLab CI, Docker et Kubernetes éliminent le besoin de stocker les secrets en tant que variables de pipeline en texte brut.

Pourquoi exécuter Infisical avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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