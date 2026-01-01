MicroBin est un service de pastebin et de partage de fichiers petit, rapide et complet, écrit en Rust. Un seul binaire gère l'interface utilisateur web, les téléchargements de fichiers, le partage de pastes, la réduction d'URL et un panneau d'administration — aucune base de données externe, aucun environnement d'exécution PHP, aucun arbre de dépendances lourd. Le déploiement par défaut est intentionnellement minimal afin qu'il reste utilisable sur un petit VPS tout en couvrant les cas d'utilisation courants pour lesquels les gens auto-hébergent un pastebin.

L'auto-hébergement de MicroBin sur votre propre VPS maintient les extraits partagés, les captures d'écran et les liens courts au sein de votre infrastructure au lieu de services publics qui exploitent les modèles de trafic ou insèrent de la publicité. Les pastes peuvent être protégés par mot de passe, configurés pour être supprimés après lecture, chiffrés côté client ou épinglés indéfiniment, et chaque paste est livré avec un code QR et une URL courte pour un transfert mobile rapide.