Déployez Sun-Panel en un clic.
Panneau de navigation de serveur et NAS personnalisable avec une page d'accueil épurée et un lanceur d'applications pour les auto-hébergeurs.
Choisissez un pack VPS pour Sun-Panel
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Sun-Panel ?
Sun-Panel est une page d'accueil et un panneau de navigation légers et auto-hébergés, conçus pour les serveurs et les appareils NAS. Il vous offre un tableau de bord unique et magnifiquement organisé où vous pouvez lancer tous vos services auto-hébergés et surveiller l'état du système en un coup d'œil. Conçu dans un souci de simplicité, Sun-Panel ne nécessite aucune base de données externe — il fonctionne entièrement sur SQLite.
Avec la prise en charge de l'isolation multi-comptes, des icônes personnalisées de la bibliothèque Iconify, des mini-fenêtres intégrées à la page, et des CSS et JavaScript entièrement personnalisables, Sun-Panel vous permet de créer une page d'accueil qui correspond à votre flux de travail. Déployez-le sur votre VPS et profitez d'une page de démarrage de navigateur personnelle, sans publicité, que vous contrôlez entièrement.
Fonctionnalités clés de Sun-Panel
Prise en charge de plusieurs comptes
Créer des comptes isolés pour différents utilisateurs, chacun avec sa propre disposition de panneau et ses raccourcis d'application.
Aucune base de données externe
Fonctionne entièrement sur SQLite intégré, simplifiant le déploiement sans service de base de données supplémentaire à maintenir.
Riche bibliothèque d'icônes
Exploitez la bibliothèque d'icônes Iconify pour personnaliser librement les raccourcis de votre application, prenant en charge des milliers de jeux d'icônes.
Surveillance du statut du système
Visualisez l'utilisation du CPU, de la mémoire et du disque en temps réel directement depuis votre panneau pour surveiller la santé du serveur.
JavaScript et CSS personnalisés
Injectez votre propre JavaScript et CSS pour personnaliser entièrement l'apparence et le comportement de votre page d'accueil.
Mini-fenêtres sur la page
Ouvrez les services pris en charge dans des mini-fenêtres flottantes sans quitter votre tableau de bord pour un flux de travail fluide.
Pourquoi exécuter Sun-Panel avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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