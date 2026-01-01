Déployez useSend en un clic.
Infrastructure d'envoi d'e-mails open source — auto-hébergez votre plateforme d'e-mails transactionnels et marketing.
Choisissez un pack VPS pour useSend
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec useSend ?
useSend est une alternative open-source à Resend, SendGrid et Postmark qui vous permet de maîtriser l'intégralité de votre pile d'envoi d'e-mails. Basé sur Next.js avec AWS SES comme backend de livraison, il offre une API REST et une passerelle SMTP claires pour les e-mails transactionnels et marketing — sans frais par e-mail ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
L'auto-hébergement de useSend sur votre VPS place vos domaines d'envoi, listes d'abonnés et analyses d'e-mails entièrement sous votre contrôle. Vous disposez d'un tableau de bord unifié pour surveiller la délivrabilité, gérer les domaines, gérer les rebonds et les webhooks, et planifier les campagnes — le tout à partir d'une infrastructure que vous possédez.
Fonctionnalités clés de useSend
API REST et SMTP
Envoyez des e-mails via une API REST conviviale pour les développeurs ou un SMTP standard — compatible avec les applications et bibliothèques d'e-mails existantes.
Statistiques de livraison
Suivez les e-mails livrés, ouverts, cliqués et non distribués en temps réel grâce à un tableau de bord d'analyse intégré.
Gestion de domaine
Ajouter et vérifier des domaines d'envoi personnalisés à l'aide des enregistrements DNS, tout en maintenant la réputation de vos e-mails liée à votre propre infrastructure.
Envoi programmé
Mettre en file d'attente les e-mails pour une livraison future à l'aide de l'API de planification, permettant des campagnes d'e-mails en série et des flux transactionnels sensibles aux fuseaux horaires.
Événements de webhook
Recevez des événements de livraison en temps réel — rebonds, plaintes, ouvertures et clics — via des webhooks configurables pour un traitement en aval.
Pourquoi exécuter useSend avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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