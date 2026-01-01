useSend est une alternative open-source à Resend, SendGrid et Postmark qui vous permet de maîtriser l'intégralité de votre pile d'envoi d'e-mails. Basé sur Next.js avec AWS SES comme backend de livraison, il offre une API REST et une passerelle SMTP claires pour les e-mails transactionnels et marketing — sans frais par e-mail ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.

L'auto-hébergement de useSend sur votre VPS place vos domaines d'envoi, listes d'abonnés et analyses d'e-mails entièrement sous votre contrôle. Vous disposez d'un tableau de bord unifié pour surveiller la délivrabilité, gérer les domaines, gérer les rebonds et les webhooks, et planifier les campagnes — le tout à partir d'une infrastructure que vous possédez.