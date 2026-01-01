Déployez Memos en un clic.
Application de prise de notes légère et axée sur la confidentialité, dotée d'un fil d'actualité fluide pour capturer instantanément vos pensées.
Choisissez un pack VPS pour Memos
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Memos ?
Memos est une application de prise de notes auto-hébergée, conçue autour d'une chronologie simple qui élimine les contraintes des outils de notes traditionnels — pas de titres, pas de dossiers, il suffit de taper et d'enregistrer. Elle prend en charge le formatage Markdown, l'organisation par hashtags, les pièces jointes d'images, la recherche plein texte et l'accès multi-utilisateur depuis un conteneur léger unique, basé sur SQLite.
Exécuter Memos sur votre propre VPS signifie que vos notes n'atteignent jamais un serveur tiers, les frais d'abonnement sont éliminés, et l'intégralité de votre base de connaissances capturée reste accessible indéfiniment sans le risque d'arrêts de service qui affectent les plateformes de prise de notes commerciales.
Fonctionnalités clés de Memos
Capture sans friction
Aucun titre ou dossier requis — ouvrez l'application, saisissez votre pensée et enregistrez en quelques secondes sans interrompre votre flux de travail.
Support Markdown
Formatez les notes avec des en-têtes, des blocs de code, des listes de contrôle et des liens en utilisant la syntaxe Markdown standard.
Hashtag Organisation
Étiquetez les notes avec des hashtags au fur et à mesure que vous écrivez et filtrez la chronologie instantanément pour consulter tout sujet ou projet.
Recherche plein texte
Retrouver n'importe quelle note dans tout votre historique en quelques millisecondes sans naviguer dans les hiérarchies de dossiers.
Confidentialité complète
Toutes les notes restent sur votre VPS — pas d'analyse publicitaire, pas de synchronisation cloud avec des tiers, et pas de frais d'abonnement.
Pourquoi exécuter Memos avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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