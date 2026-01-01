Jusqu'à 69 % de réduction sur Memos

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Application de prise de notes légère et axée sur la confidentialité, dotée d'un fil d'actualité fluide pour capturer instantanément vos pensées.

Lancement instantané de votre application
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
5,49/mois
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Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
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69 % de réduction
KVM 1
17,49
5,49/mois
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Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
21,49
7,79/mois
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
10,99/mois
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 1
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Memos ?

Memos est une application de prise de notes auto-hébergée, conçue autour d'une chronologie simple qui élimine les contraintes des outils de notes traditionnels — pas de titres, pas de dossiers, il suffit de taper et d'enregistrer. Elle prend en charge le formatage Markdown, l'organisation par hashtags, les pièces jointes d'images, la recherche plein texte et l'accès multi-utilisateur depuis un conteneur léger unique, basé sur SQLite.

Exécuter Memos sur votre propre VPS signifie que vos notes n'atteignent jamais un serveur tiers, les frais d'abonnement sont éliminés, et l'intégralité de votre base de connaissances capturée reste accessible indéfiniment sans le risque d'arrêts de service qui affectent les plateformes de prise de notes commerciales.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Memos

Capture sans friction

Aucun titre ou dossier requis — ouvrez l'application, saisissez votre pensée et enregistrez en quelques secondes sans interrompre votre flux de travail.

Support Markdown

Formatez les notes avec des en-têtes, des blocs de code, des listes de contrôle et des liens en utilisant la syntaxe Markdown standard.

Hashtag Organisation

Étiquetez les notes avec des hashtags au fur et à mesure que vous écrivez et filtrez la chronologie instantanément pour consulter tout sujet ou projet.

Recherche plein texte

Retrouver n'importe quelle note dans tout votre historique en quelques millisecondes sans naviguer dans les hiérarchies de dossiers.

Confidentialité complète

Toutes les notes restent sur votre VPS — pas d'analyse publicitaire, pas de synchronisation cloud avec des tiers, et pas de frais d'abonnement.

Pourquoi exécuter Memos avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Croissance mondiale.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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