Memos est une application de prise de notes auto-hébergée, conçue autour d'une chronologie simple qui élimine les contraintes des outils de notes traditionnels — pas de titres, pas de dossiers, il suffit de taper et d'enregistrer. Elle prend en charge le formatage Markdown, l'organisation par hashtags, les pièces jointes d'images, la recherche plein texte et l'accès multi-utilisateur depuis un conteneur léger unique, basé sur SQLite.

Exécuter Memos sur votre propre VPS signifie que vos notes n'atteignent jamais un serveur tiers, les frais d'abonnement sont éliminés, et l'intégralité de votre base de connaissances capturée reste accessible indéfiniment sans le risque d'arrêts de service qui affectent les plateformes de prise de notes commerciales.