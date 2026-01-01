Jusqu'à 69 % de réduction sur Snipe-IT

Déployez Snipe-IT en un clic.

Gestion des actifs informatiques open-source gratuite pour le suivi du matériel, des licences logicielles et de l'amortissement au sein de votre organisation.

Lancement instantané de votre application
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
5,49/mois
Sélectionner
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez Snipe-IT en un clic.

Choisissez un pack VPS pour Snipe-IT

69 % de réduction
KVM 1
17,49
5,49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
21,49
7,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
10,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 1
17,49
5,49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
21,49
7,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
10,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulation possible à tout moment.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Snipe-IT ?

Snipe-IT est un système puissant et open source de gestion des actifs informatiques, basé sur Laravel, qui aide les organisations à suivre les actifs matériels, les licences logicielles, les accessoires et les consommables tout au long de leur cycle de vie. Avec plus de 13 000 étoiles sur GitHub, il offre des fonctionnalités de niveau entreprise, notamment des flux de travail d'enregistrement/de restitution, le suivi de la dépréciation, la gestion des garanties et des rapports complets — le tout sans frais de licence coûteux.

L'auto-hébergement de Snipe-IT sur votre VPS vous donne la pleine propriété des données sensibles relatives aux actifs et aux licences, sans coûts récurrents par utilisateur ou par actif. Le déploiement basé sur MariaDB s'adapte des petites équipes aux grandes entreprises, gérant des milliers d'actifs tout en maintenant des requêtes rapides pour la lecture de codes-barres, les rapports et les intégrations d'API REST.

Commencer
Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Snipe-IT

Entrée/Sortie du matériel

Suivez exactement qui possède quel actif à tout moment grâce à un flux de travail d'enregistrement et de sortie simplifié et des notifications par e-mail automatiques.

Gestion des licences

Gérer les clés de licence logicielle, le nombre de postes et les dates de renouvellement afin de maintenir la conformité et d'éviter la sur-licence ou la sous-licence.

Suivi de l'amortissement

Calculer l'amortissement des actifs en utilisant les méthodes d'amortissement linéaire ou dégressif pour des rapports financiers et une comptabilité précis.

Code-barres et codes QR

Générer et scanner des codes-barres ou des codes QR pour chaque actif, permettant des audits physiques rapides et une gestion des stocks adaptée aux mobiles.

API REST et Rapports

Exporter des données vers CSV ou Excel et s'intégrer à des systèmes externes via une API REST complète pour l'automatisation et les flux de travail d'intelligence d'affaires.

Pourquoi exécuter Snipe-IT avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Lancement local. Croissance mondiale.

Choisissez un serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Lancement local. Croissance mondiale.

Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.

Commencer

Découvrez d'autres applications à déployer

Atlas CMMS

Atlas CMMS

Logiciel de GMAO auto-hébergé pour les ordres de travail, la maintenance préventive et le suivi des actifs

Déployer
BunkerM

BunkerM

Broker MQTT Mosquitto tout-en-un avec interface web, éditeur ACL et surveillance en temps réel

Déployer
DDNS Updater

DDNS Updater

Metteur à jour DNS dynamique auto-hébergé pour plus de 40 fournisseurs, fonctionnant comme un agent sans interface graphique

Déployer
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.