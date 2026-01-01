HFS (serveur de fichiers HTTP) est un serveur de partage de fichiers léger et auto-hébergé qui transforme votre VPS en un centre de partage de fichiers entièrement fonctionnel, accessible depuis n'importe quel navigateur. Il offre une interface web propre et réactive pour la navigation, le téléchargement et le téléversement de fichiers sans nécessiter l'installation d'aucun logiciel client.

Avec des comptes utilisateurs intégrés, un contrôle d'accès par dossier, une limitation de bande passante et un système de fichiers virtuel, HFS vous donne un contrôle total sur qui peut accéder à quels fichiers. L'auto-hébergement sur votre propre VPS signifie un stockage et une bande passante illimités sans frais mensuels par utilisateur.