Déployez HFS avec une installation en un clic.
Serveur de fichiers HTTP auto-hébergé qui vous permet de partager des fichiers directement depuis votre disque via une interface web moderne.
Choisissez un pack VPS pour HFS
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec HFS ?
HFS (serveur de fichiers HTTP) est un serveur de partage de fichiers léger et auto-hébergé qui transforme votre VPS en un centre de partage de fichiers entièrement fonctionnel, accessible depuis n'importe quel navigateur. Il offre une interface web propre et réactive pour la navigation, le téléchargement et le téléversement de fichiers sans nécessiter l'installation d'aucun logiciel client.
Avec des comptes utilisateurs intégrés, un contrôle d'accès par dossier, une limitation de bande passante et un système de fichiers virtuel, HFS vous donne un contrôle total sur qui peut accéder à quels fichiers. L'auto-hébergement sur votre propre VPS signifie un stockage et une bande passante illimités sans frais mensuels par utilisateur.
Fonctionnalités clés de HFS
Système de fichiers virtuel
Organisez le contenu partagé dans une structure de dossiers virtuels indépendante de la disposition réelle de votre disque, vous donnant un contrôle total sur ce que les utilisateurs voient.
Comptes utilisateur et autorisations
Créez des comptes avec des permissions de lecture, d'écriture et de suppression par dossier afin que les différents utilisateurs n'accèdent qu'aux fichiers qu'ils sont autorisés à consulter.
Reprise des envois et des téléchargements
Prend en charge les transferts reprenables afin que les opérations de fichiers volumineux survivent aux interruptions réseau sans devoir recommencer depuis le début.
Bridage de la bande passante
Définissez des limites de vitesse d'envoi et de téléchargement par utilisateur ou globalement pour maintenir la réactivité de votre serveur même pendant les transferts de fichiers volumineux.
Système de modules d'extension
Étendez HFS avec des plugins communautaires pour les miniatures, l'authentification LDAP, la protection anti-force brute, les thèmes, et plus encore.
Pourquoi exécuter HFS avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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