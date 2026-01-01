Déployez LakeFS avec une installation en un clic.
Gestion de versions open source façon Git pour votre lac de données, apportant la gestion des branches et les commits au stockage d'objets.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec LakeFS ?
LakeFS est une plateforme de versioning de données open source qui applique des workflows de type Git aux lacs de données. Elle permet aux équipes de créer des branches pour l'expérimentation de données isolée, de valider des instantanés reproductibles et de fusionner les modifications de manière atomique — le tout sans dupliquer les données. LakeFS fonctionne nativement avec AWS S3, Azure Blob Storage et Google Cloud Storage tout en exposant une API entièrement compatible S3 afin que les outils existants ne nécessitent aucune modification.
L'auto-hébergement de LakeFS sur votre VPS donne aux équipes de données et de ML un contrôle total sur leur infrastructure de versioning de données. Que vous ayez besoin d'expériences d'apprentissage automatique reproductibles, d'environnements de staging sécurisés pour les pipelines ETL, ou de la capacité à annuler une mauvaise ingestion de données, LakeFS apporte la même confiance aux opérations de données que Git apporte au code.
Fonctionnalités clés de LakeFS
Branchement de données à la Git
Créer des branches de données isolées pour l'expérimentation ou la pré-production sans dupliquer les objets, en utilisant le branchement sans copie soutenu uniquement par les métadonnées.
Commits reproductibles
Validez des instantanés de données à tout moment afin que les expériences d'apprentissage automatique et les exécutions de pipelines puissent être reproduites exactement à partir d'un état de données connu.
Fusions atomiques
Fusionnez les branches de données vers la branche principale de manière atomique, garantissant que les consommateurs en aval voient toujours un ensemble de données cohérent et complet.
API compatible S3
LakeFS expose un point de terminaison entièrement compatible S3, ce qui permet à Spark, Pandas et d'autres outils de se connecter sans aucune modification de code.
Restauration des données
Revenir instantanément à n'importe quel commit précédent pour récupérer des suppressions accidentelles ou une mauvaise ingestion de données en quelques secondes.
Pourquoi exécuter LakeFS avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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