Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
Choisissez un pack VPS pour Planka
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Planka ?
Planka est une application de tableau Kanban gratuite et open source, conçue pour les groupes de travail qui ont besoin d'une alternative simple et auto-hébergée à Trello. Avec des mises à jour en temps réel, une gestion des cartes par glisser-déposer et une interface épurée, Planka aide les équipes à organiser des projets, à suivre les tâches et à collaborer sans dépendre de plateformes SaaS propriétaires ni payer de frais d'abonnement par utilisateur.
L'auto-hébergement de Planka sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle de toutes les données de projet, des pièces jointes et des communications d'équipe. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour un stockage de données fiable et l'intégration de Traefik pour un accès HTTPS sécurisé. Un compte administrateur est automatiquement créé lors du premier lancement avec les identifiants que vous configurez pendant le déploiement.
Fonctionnalités clés de Planka
Tableaux Kanban en temps réel
Les modifications apparaissent instantanément pour tous les membres de l'équipe grâce aux mises à jour en direct alimentées par les connexions WebSocket.
Drag-and-drop cards
Déplacez les tâches entre les listes et réorganisez les priorités avec des interactions intuitives de glisser-déposer.
File attachments
Joignez des fichiers et des images directement aux cartes pour organiser les ressources du projet parallèlement aux tâches.
Commentaires de la tâche
Discutez des tâches avec les membres de l'équipe via les commentaires de carte avec des notifications en temps réel.
Labels and due dates
Catégorisez les cartes avec des étiquettes colorées et définissez des dates d'échéance pour suivre les délais sur l'ensemble des projets.
Tableaux multi-projets
Organisez le travail sur plusieurs projets avec des tableaux séparés, chacun avec ses propres listes et membres.
Pourquoi exécuter Planka avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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