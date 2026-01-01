Explo est un serveur de découverte musicale auto-hébergé qui connecte votre historique d'écoute ListenBrainz à votre bibliothèque musicale personnelle. Il extrait des playlists de recommandations hebdomadaires et quotidiennes de ListenBrainz, trouve les titres correspondants via YouTube ou Soulseek, les télécharge et crée des playlists directement dans Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic ou MPD — automatiquement, selon un calendrier que vous contrôlez.

Contrairement aux services de streaming qui verrouillent les recommandations derrière des abonnements et des algorithmes opaques, Explo vous offre une transparence totale : chaque recommandation est traçable jusqu'à vos données d'écoute réelles sur ListenBrainz, et chaque titre téléchargé réside sur votre propre serveur. L'interface web intégrée vous permet de gérer les plannings, de parcourir l'historique des playlists et de configurer toutes les intégrations sans modifier les fichiers de configuration.