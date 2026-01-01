WeKnora est un framework de connaissances open-source basé sur des LLM, développé par Tencent, qui transforme des documents éparpillés en actifs de connaissances interrogeables et capables de raisonnement. Il combine la réponse aux questions basée sur le RAG, un agent ReAct pour le raisonnement en plusieurs étapes, et un mode Wiki qui distille les documents bruts en une base de connaissances Markdown auto-entretenue avec un graphe de connaissances interactif.

L'auto-hébergement de WeKnora sur votre propre VPS permet de garder les documents propriétaires, les embeddings et l'historique des conversations entièrement sous votre contrôle. Connectez-vous à plus de vingt fournisseurs de LLM — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude, ou des modèles Ollama locaux — et choisissez parmi plusieurs backends vectoriels sans envoyer de données sensibles à des services tiers.