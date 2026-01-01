Label Studio est la plateforme d'étiquetage de données open-source la plus populaire, avec plus de 27 000 étoiles GitHub, prenant en charge l'annotation pour tous les principaux types de données — texte, images, audio, vidéo, HTML, séries temporelles et combinaisons multimodales. Les équipes l'utilisent pour créer des ensembles de données d'entraînement de haute qualité avec des modèles d'étiquetage personnalisables, une annotation assistée par ML et des métriques d'accord inter-annotateurs.

L'auto-hébergement de Label Studio sur votre propre VPS maintient les données d'entraînement sensibles — images médicales, documents financiers, contenu commercial propriétaire — entièrement au sein de votre infrastructure, sans frais par utilisateur ni par annotation. Ce déploiement associe Label Studio à PostgreSQL 16 pour un stockage fiable des projets et des annotations.