Déployez Label Studio en un clic
Plateforme d'étiquetage de données open source pour l'annotation de texte, d'images, d'audio, de vidéo et de données de séries temporelles pour les modèles d'apprentissage automatique.
Choisissez un pack VPS pour Label Studio
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Label Studio ?
Label Studio est la plateforme d'étiquetage de données open-source la plus populaire, avec plus de 27 000 étoiles GitHub, prenant en charge l'annotation pour tous les principaux types de données — texte, images, audio, vidéo, HTML, séries temporelles et combinaisons multimodales. Les équipes l'utilisent pour créer des ensembles de données d'entraînement de haute qualité avec des modèles d'étiquetage personnalisables, une annotation assistée par ML et des métriques d'accord inter-annotateurs.
L'auto-hébergement de Label Studio sur votre propre VPS maintient les données d'entraînement sensibles — images médicales, documents financiers, contenu commercial propriétaire — entièrement au sein de votre infrastructure, sans frais par utilisateur ni par annotation. Ce déploiement associe Label Studio à PostgreSQL 16 pour un stockage fiable des projets et des annotations.
Fonctionnalités clés de Label Studio
Annotation multi-type
Étiquetez le texte, les images, l'audio, la vidéo et les données de séries temporelles avec plus de 50 types de modèles personnalisables à partir d'une seule plateforme.
Étiquetage assisté par ML
Connecter un backend ML pour pré-étiqueter automatiquement les données, permettant aux annotateurs de réviser et de corriger les prédictions au lieu d'étiqueter à partir de zéro.
Flux de travail d'apprentissage actif
Priorisez les échantillons les plus incertains ou informatifs pour l'étiquetage afin de maximiser l'amélioration du modèle par heure d'annotation passée.
Collaboration d'équipe
Attribuer des tâches à plusieurs annotateurs et suivre la concordance inter-annotateurs pour garantir une qualité d'annotation cohérente.
Exportation au format ML
Exporter les annotations terminées directement aux formats COCO, VOC, YOLO et autres formats populaires pour l'entraînement immédiat des modèles.
Pourquoi exécuter Label Studio avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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