Directus est un CMS headless flexible et open-source qui s'appuie sur n'importe quelle base de données SQL et fournit instantanément une API REST et GraphQL dynamique ainsi qu'une interface d'administration intuitive. Contrairement aux plateformes CMS qui imposent des structures de contenu rigides, Directus vous permet de modéliser les données exactement comme votre application en a besoin — puis génère automatiquement une API complète, sans nécessiter de code.

L'auto-hébergement de Directus sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle total de votre contenu, de vos ressources multimédias et de vos données utilisateur. Vous évitez les tarifs par siège, les limites de débit d'API et le risque de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, tout en bénéficiant de la flexibilité d'étendre la plateforme avec des extensions personnalisées, des webhooks et des intégrations adaptées à votre flux de travail.