Déployez Restreamer en un clic.
Serveur de streaming en direct open source qui ingère des vidéos de n'importe quelle source et les diffuse simultanément vers YouTube, Twitch et des points de terminaison RTMP personnalisés.
Choisissez un pack VPS pour Restreamer
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Restreamer ?
Restreamer est un serveur de streaming en direct open source développé par datarhei qui offre des capacités de streaming de niveau entreprise via une interface web accessible. Il ingère des vidéos provenant de webcams, de caméras IP et de flux en direct, convertit entre les protocoles RTMP, HLS, SRT et WebRTC, et distribue simultanément vers plusieurs plateformes — YouTube, Twitch, Facebook Live, ou toute destination RTMP personnalisée — à partir d'une source unique.
L'auto-hébergement de Restreamer élimine les frais mensuels des services commerciaux de multi-streaming et maintient les flux vidéo entièrement hors des plateformes tierces, ce qui est important pour les diffusions confidentielles telles que les formations internes, les événements privés ou les annonces de pré-lancement. La bande passante VPS dédiée assure des débits binaires stables et une qualité de streaming constante que les environnements d'hébergement partagé ne peuvent garantir.
Fonctionnalités clés de Restreamer
Streaming multiplateforme
Diffuser une seule source vidéo vers YouTube, Twitch, Facebook Live et des points de terminaison RTMP personnalisés simultanément, sans exécuter plusieurs instances d'encodeur.
Conversion de protocole
Acceptez les formats d'ingestion RTMP, SRT ou autres et produisez du HLS, WebRTC ou RTMP afin que tout appareil ou plateforme de visionnage puisse recevoir votre flux.
Reconnexion automatique
Prend en charge les coupures réseau et les interruptions de source sans intervention manuelle, assurant la continuité des diffusions malgré les défaillances transitoires.
Gestion basée sur le web
Configurez les sources, les destinations et les paramètres d'encodage via une interface de navigateur, sans connaissance de la ligne de commande ni configuration complexe de logiciel de streaming.
Enregistrement de flux
Archivez les diffusions en direct directement sur un stockage persistant pour la relecture après événement, la conservation pour la conformité ou la réutilisation de contenu sans services supplémentaires.
Pourquoi exécuter Restreamer avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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