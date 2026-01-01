Déployez Pocket ID en un clic.
Fournisseur OIDC uniquement basé sur les clés d'accès qui ajoute l'authentification unique sans mot de passe à toutes vos applications auto-hébergées.
Choisissez un pack VPS pour Pocket ID
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Pocket ID ?
Pocket ID est un fournisseur d'identité OIDC léger et open-source avec une différence fondamentale : il ne prend en charge que les passkeys pour l'authentification, sans aucune connexion par mot de passe. Les utilisateurs enregistrent une passkey une seule fois — en utilisant leur téléphone, une clé matérielle ou la biométrie — et à partir de ce moment, ils s'authentifient à toute application connectée d'un simple geste.
L'auto-hébergement de Pocket ID sur votre VPS vous offre une couche d'authentification unique (SSO) pour tous vos services auto-hébergés sans avoir à exécuter une plateforme d'identité lourde. Un seul conteneur avec un stockage SQLite intégré signifie qu'il n'y a rien à maintenir — connectez vos applications en tant que clients OIDC et éliminez les mots de passe de l'ensemble de votre pile auto-hébergée.
Fonctionnalités clés de Pocket ID
Authentification par clé d'accès uniquement
L'authentification s'effectue exclusivement via les clés d'accès WebAuthn — plus aucun mot de passe à gérer, à divulguer ou à réinitialiser pour les applications connectées.
Fournisseur OIDC
Agit comme un fournisseur OpenID Connect conforme aux normes, afin que toute application qui prend en charge OIDC puisse déléguer l'authentification à Pocket ID.
Portail libre-service utilisateur
Les utilisateurs gèrent leurs propres clés d'accès, sessions actives et applications autorisées via un tableau de bord en libre-service clair.
Intégration LDAP
Connectez-vous à un LDAP ou Active Directory existant pour importer des utilisateurs plutôt que de gérer les comptes manuellement dans Pocket ID.
Journal d'audit
Suivez chaque connexion, enregistrement de clé d'accès et événement d'autorisation client avec un journal d'audit consultable intégré.
Pourquoi exécuter Pocket ID avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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