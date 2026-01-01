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Plateforme de surveillance serveur légère avec statistiques des conteneurs Docker, données historiques et alertes configurables pour votre infrastructure.

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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Beszel ?

Beszel est une plateforme de surveillance serveur légère qui offre une visibilité complète du système — CPU, mémoire, disque, réseau, température, GPU, l'état des disques S.M.A.R.T. et les statistiques Docker et Podman par conteneur — sans la surcharge de ressources des solutions d'observabilité complètes telles que Prometheus et Grafana. Basé sur PocketBase avec un backend Go, il repose sur une architecture composée d'un hub et d'agents : le hub héberge l'interface web et stocke les données historiques, tandis que des agents légers s'exécutent sur chaque serveur surveillé pour collecter les métriques.

L'auto-hébergement de Beszel vous offre un hub de surveillance indépendant des serveurs qu'il surveille, ainsi les problèmes d'infrastructure sont visibles même lorsque les systèmes individuels sont sous contrainte. Des alertes configurables vous avertissent lorsque les seuils de CPU, mémoire, disque, bande passante ou température sont dépassés, et les sauvegardes automatiques sur disque local ou stockage compatible S3 protègent vos données de performance historiques.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Beszel

Métriques des conteneurs Docker

Suivez l'utilisation du CPU, de la mémoire et du réseau par conteneur, parallèlement aux métriques du système hôte, vous offrant une vue unifiée de l'hôte et de ses charges de travail conteneurisées.

Architecture concentrateur-agent

Un hub unique agrège les données d'un nombre illimité d'agents fonctionnant sur des serveurs distants, ce qui facilite la surveillance de l'ensemble de votre parc depuis un tableau de bord unique.

Alertes configurables

Définissez des seuils pour toute métrique surveillée — charge CPU, utilisation du disque, température, bande passante — et recevez des notifications avant que les problèmes n'affectent les utilisateurs.

Conservation des données historiques

L'historique des performances est stocké dans la base de données du hub, permettant l'analyse des tendances à long terme et la planification de la capacité au-delà de ce que les tableaux de bord en temps réel peuvent montrer à eux seuls.

Surveillance GPU et S.M.A.R.T.

Surveillez l'utilisation des GPU Nvidia, AMD et Intel ainsi que les données de santé des disques S.M.A.R.T. afin de détecter la dégradation matérielle avant qu'elle ne provoque des pannes.

Pourquoi exécuter Beszel avec Hostinger ?

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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