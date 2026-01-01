Gestionnaire de recettes auto-hébergé avec planification des repas, listes de courses et organisation de livres de recettes.
Choisissez un pack VPS pour Tandoor Recipes
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Tandoor Recipes ?
Tandoor Recipes est une plateforme de gestion de recettes open-source riche en fonctionnalités pour organiser votre vie culinaire. Importez des recettes de n'importe quel site web, planifiez vos repas hebdomadaires, générez des listes de courses et partagez des livres de recettes avec votre famille — le tout depuis une interface web épurée et accessible sur n'importe quel appareil. Conçu par la communauté de l'auto-hébergement, il place votre collection de recettes sous votre contrôle, sans publicités, abonnements ou collecte de données.
L'auto-hébergement de Tandoor sur votre VPS garde toutes vos recettes, plans de repas et listes de courses privés et accessibles de n'importe où. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour un stockage de données fiable et l'intégration HTTPS de Traefik. Le premier utilisateur à s'inscrire devient l'administrateur — désactivez les inscriptions publiques après avoir créé votre compte.
Fonctionnalités clés de Tandoor Recipes
Importation de recette
Importez des recettes depuis n'importe quel site web avec l'analyse automatique des ingrédients, des instructions et des informations nutritionnelles.
Planification des repas
Planifiez les repas de la semaine avec un calendrier glisser-déposer et générez automatiquement des listes de courses à partir des recettes planifiées.
Listes de courses
Créer et partager des listes de courses qui combinent des ingrédients de plusieurs recettes avec fusion automatique des quantités.
Organisation de livre de recettes
Organisez les recettes en livres de recettes, étiquetez-les avec des mots-clés et recherchez instantanément dans toute votre collection.
Partage multi-utilisateurs
Partagez les espaces de recettes avec les membres de votre famille, chacun avec ses propres plans de repas et listes de courses.
Suivi nutritionnel
Suivre les calories et les macros par recette grâce aux données nutritionnelles issues de recettes importées ou de la saisie manuelle.
Pourquoi exécuter Tandoor Recipes avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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