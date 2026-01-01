Tandoor Recipes est une plateforme de gestion de recettes open-source riche en fonctionnalités pour organiser votre vie culinaire. Importez des recettes de n'importe quel site web, planifiez vos repas hebdomadaires, générez des listes de courses et partagez des livres de recettes avec votre famille — le tout depuis une interface web épurée et accessible sur n'importe quel appareil. Conçu par la communauté de l'auto-hébergement, il place votre collection de recettes sous votre contrôle, sans publicités, abonnements ou collecte de données.

L'auto-hébergement de Tandoor sur votre VPS garde toutes vos recettes, plans de repas et listes de courses privés et accessibles de n'importe où. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour un stockage de données fiable et l'intégration HTTPS de Traefik. Le premier utilisateur à s'inscrire devient l'administrateur — désactivez les inscriptions publiques après avoir créé votre compte.